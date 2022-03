Certains utilisateurs ont remarqué un détail que beaucoup ont manqué : Tim Cook a voulu donner un signal de soutien à l’Ukraine lors de la keynote de Peek Performance.

Lors de ses présentations, Tim Cook porte rarement des bracelets colorés assortis à son Apple Watch. Hier a fait exception puisque le PDG d’Apple s’est présenté sur scène avec un bracelet jaune associé à un cadran à chiffres bleus et un pull de la même couleur.

Tim Cook n’a pas parlé de la situation en Ukraine lors de l’événement, mais il est peu probable que la combinaison de couleurs ne soit qu’une coïncidence. Partout dans le monde, les supporters de l’Ukraine portent les couleurs du drapeau du pays. En outre, Apple soutient l’Ukraine à la fois en bloquant certains services et produits en Russie et via des programmes de dons dédiés.

Tim Cook lui-même a fait part de son inquiétude face à la guerre et de son soutien à l’Ukraine dans une lettre envoyée il y a quelques jours aux salariés. Bref, ce bracelet jaune associé au pull bleu ne peut pas être un pur hasard.

Et vous, avez-vous remarqué ce détail ?