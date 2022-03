Au cours de l’event Peek Performance, le nouvel iPhone SE a été officiellement dévoilé, un appareil qui ne change pas dans ses formes mais améliore son cœur battant.

En plus de la puce plus performante A15 Bionic, le nouveau smartphone d’entrée de gamme d’Apple reçoit également le module 5G pour une navigation à très haut débit. Pour le moment, nous nous souvenons que les modèles américains de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max prennent en charge les bandes mmWave 5G, mais pour le nouveau SE, les choses seront différentes. Le nouveau modèle sera limité au module 5G sub-6GHz également sur le territoire américain, un module dont on se rappelle est généralement plus lent que mmWave, capable d’offrir des vitesses de transfert supérieures à 4Gbps.

Le nouvel iPhone SE 2022 sera officiellement lancé le 18 mars 2022.