Le nouvel iPad Air propose des puces M1, une connexion 5G ultra-rapide, une nouvelle caméra frontale avec cadrage automatique et d’autres nouveautés.

iPad Air 2022

Disponible dans de nouvelles couleurs, l’iPad Air intègre un processeur plus puissant, une nouvelle caméra frontale ultra grand-angle avec Auto Framing pour une expérience de visioconférence plus naturelle, un port USB-C avec des vitesses de transfert jusqu’à 2x plus rapides et la 5G sur les modèles Cellular.

Processeur M1

La grande nouveauté du nouvel iPad Air, c’est justement le processeur Apple M1, qui permet des performances élevées et totalement similaires à celles de l’iPad Pro 2021.

Le processeur à 8 cœurs offre des performances jusqu’à 60% plus rapides, tandis que le processeur graphique à 8 cœurs offre des performances graphiques jusqu’à deux fois plus rapides que l’iPad Air précédent. Avec le CPU et le GPU, le Neural Engine à 16 cœurs permet des fonctions avancées d’apprentissage automatique et de nombreuses autres utilisations dans les applications et les jeux.

Connectivité : iPad Air avec 5G

L’autre grande nouveauté de l’iPad Air 2022 est la présence de la puce 5G dans les modèles Cellular. Avec la 5G, l’iPad Air atteint des vitesses de pointe allant jusqu’à 3,5 Gbit/s dans des conditions idéales via eSIM. L’appareil est également compatible avec la nouvelle technologie Wi-Fi 6.

La tablette Apple propose également un port USB-C jusqu’à 2 fois plus rapide que la génération précédente et permet un transfert de données jusqu’à 10 Gbps. Il vous permet également de connecter l’iPad Air à un vaste écosystème d’accessoires USB-C, tels que des appareils photo, des périphériques de stockage externes et des moniteurs jusqu’à une résolution de 6K.

Appareils photo

La caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels est dotée d’une fonction de cadrage automatique intégrée, qui déplace automatiquement la caméra pour toujours garder le sujet au premier plan, même lorsqu’il bouge. Lorsque d’autres personnes se joignent à l’appel, la caméra les détecte et effectue progressivement un zoom arrière pour les inclure dans la conversation.

Ensuite, nous avons la caméra arrière 12MP avec grand angle qui vous permet de prendre des photos claires, de filmer des vidéos en 4K, de numériser des documents et de profiter d’expériences de réalité augmentée.

Conception et affichage Liquid Retina

Le nouvel iPad Air est disponible en gris sidéral, galaxie, rose, violet et dans la nouvelle finition bleue. L’appareil dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec 3,8 millions de pixels et de technologies avancées, notamment 500 nits de luminosité, une plastification complète, une large gamme de couleurs P3, True Tone et un revêtement antireflet.

Avec l’écran Liquid Retina, les haut-parleurs stéréo de l’iPad Air offrent une bonne expérience lors de la lecture de vidéos. Le capteur Touch ID est intégré au bouton supérieur et permet la même authentification sécurisée déjà disponible sur le modèle précédent.

La coque de l’iPad Air est fabriquée à partir d’aluminium 100% recyclé, les soudures de la carte mère sont réalisées uniquement avec de l’étain recyclé, tandis que la coque et les aimants des haut-parleurs contiennent des terres rares 100% recyclées. Bien sûr, le nouvel iPad Air est également compatible avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard de deuxième génération.

Prix ​​et disponibilité

Le nouvel iPad Air sera disponible à la commande à partir du vendredi 11 mars et sera disponible à partir du vendredi 18 mars. Les modèles iPad Air Wi-Fi démarrent à 699 €, tandis que les modèles Wi-Fi + Cellular démarrent à 869 €.