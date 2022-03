Lors de l’événement « Peek Performance », Apple a annoncé l’arrivée du sport sur la plateforme Apple TV+, à commencer par le baseball.

La société a annoncé qu’elle apporterait les matchs MLB avec Friday Night Baseball sur Apple TV+. Avec cet accord, Apple proposera quelques jeux chaque semaine afin que les abonnés TV+ puissent regarder les matchs de la Major League Baseball.

Les utilisateurs aux États-Unis pourront également profiter de « MLB Big Inning », une émission en direct avec des faits saillants et des regards diffusés tous les soirs de la semaine pendant la saison régulière. De plus, les fans de baseball aux États-Unis et au Canada auront également accès à une nouvelle diffusion en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des rediffusions de matchs de la MLB, des nouvelles et des analyses, des faits saillants, des matchs classiques et plus encore. programmes.

« Comme tout fan de baseball, nous aussi attendons avec impatience la nouvelle saison. Ce sport occupe une place particulière dans le cœur de nombreux clients Apple, non seulement aux États-Unis, mais également dans de nombreux pays du monde. Nous sommes fiers d’héberger les meilleurs moments de la saison de baseball sur Apple TV+. »

Actuellement, les matchs de la MLB seront disponibles sur TV+ aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Brésil, au Japon, au Mexique, à Porto Rico, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. D’autres pays viendront plus tard.