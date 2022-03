Quelques heures avant l’événement Apple (déjà enregistré ces derniers jours), Tim Cook a posté un tweet en soutien à la Journée internationale de la femme.

Comme le veut la tradition, Tim Cook ne manque pas d’occasions importantes d’avoir son mot à dire sur des questions importantes telles que celles liées aux droits des femmes. Dans un tweet publié ces heures-ci, le PDG d’Apple soutient la Journée internationale de la femme, déclarant qu’Apple célèbre ceux qui travaillent pour créer un avenir meilleur.

« En cette #JournéeInternationaleDeLaFemme, nous célébrons les femmes qui tracent la voie vers un avenir plus juste et nous reconnaissons la génération émergente de celles qui promeuvent le changement et qui suivent leur chemin. »

Apple a toujours accordé de l’importance à cette journée, comme en 2020, lorsqu’une vidéo de 40 secondes a été publiée montrant diverses femmes éminentes travaillant sur leurs MacBook.