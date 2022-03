Apple a dominé le classement de tous les smartphones vendus dans le monde en 2021, les iPhone occupant les cinq premières places.

Les données de Counterpoint couvrent les marchés des smartphones dans le monde entier et nous indiquent que les cinq smartphones les plus vendus sont des iPhone. Pour être précis, en premier lieu, nous trouvons l’iPhone 12, suivi de l’iPhone 12 Pro Max, de l’iPhone 13, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 11.

Excellentes performances de l’iPhone 13, qui atteint la troisième place du classement alors qu’il n’est en vente que depuis septembre. L’iPhone 13 Pro Max, en revanche, se classe au neuvième rang. Le Galaxy A12 de Samsung se classe sixième, tandis que Xiaomi gagne les septième et dixième positions. L’iPhone SE 2020 atteint la huitième position.

« La gamme iPhone 13 se porte bien », note Counterpoint dans son nouveau rapport, « avec l’iPhone 13 devenant le modèle le plus vendu au quatrième trimestre 2021, suivi de l’iPhone 13 Pro Max et de l’iPhone 13 Pro, Apple a sécurisé sept positions dans le Top 10, ce qui n’était jamais arrivé dans le passé. Les trois premiers modèles d’Apple ont contribué à hauteur de 41 % aux ventes totales des iPhones ».

Le rapport souligne également que le lancement tardif de la famille iPhone 12 a déplacé une partie des ventes du quatrième trimestre 2020 vers les premiers mois de 2021. Les données montrent également que les 10 modèles de smartphones les plus vendus ont contribué à 19% de ventes totales dans le 2021, avec un +3 par rapport à l’année précédente.