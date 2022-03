The Elec rapporte que LG Display travaille sur deux panneaux OLED qu’Apple pourrait utiliser sur les futurs iPad.

Plus particulièrement, LG Display développerait des panneaux d’affichage OLED de 12,9 pouces et 11 pouces avec la technologie LTPO à double pile et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces panneaux seraient prêts pour 2023 ou 2024.

Apple a prévu depuis longtemps d’appliquer une structure à deux piles pour les panneaux OLED qu’elle utilisera sur les futurs modèles d’iPad, probablement à partir de 2024. La firme de Cupertino prévoit également d’appliquer des transistors à couches minces d’oxyde (TFT) polycristallins et basse température (LTPO) sur ces dalles, de manière à avoir un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz.

À l’heure actuelle, le développement de deux panneaux OLED pour iPad place LG Display devant Samsung dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. De plus, LG a beaucoup plus d’expérience dans la technologie tandem à deux piles, alors que Samsung n’a commencé à la développer que récemment.

Samsung Display et LG Display prévoient d’utiliser leurs lignes OLED Gen 6 (1500 × 1850 mm) existantes pour produire ces panneaux OLED pour les prochains iPad.