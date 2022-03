Apple pourrait lancer un iPhone 13 vert et un iPad Air violet lors de l’événement « Peek Performance » de demain.

Selon AppleTrack, Apple a créé de nouvelles options de couleur pour l’iPhone 13 et l’iPad Air. La couleur verte de l’iPhone 13 sera un croisement entre un vert plus foncé et le vert minuit de l’iPhone 11 Pro.

De plus, Apple devrait également lancer le tout nouveau coloris violet pour le nouvel iPad Air. Lors de l’événement de demain, la société lancera également l’iPhone SE de troisième génération, un nouveau Mac (Mac Studio ?) et probablement un écran moins cher que les versions actuelles.