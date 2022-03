MaskerAid est une nouvelle application qui vous permet de masquer rapidement n’importe quel visage avec un emoji.

Si vous aimez partager des photos de famille sur les réseaux sociaux mais souhaitez masquer les visages des plus petits, MaskerAid vous permet de le faire de manière très simple à l’aide d’emojis. Par rapport aux effets de flou ou pixélisés qui rendent la photo moins amusante, l’utilisation d’emojis permet de conserver un ton clair même sur les photos à visages cachés. Évidemment, l’application peut également être utilisée pour créer des images amusantes avec tous les protagonistes masqués d’emojis.

La particularité de MaskerAid est que vous pouvez masquer le visage pratiquement instantanément, car il est conçu spécifiquement à cet effet. Lancez simplement l’application, sélectionnez la photo et MaskerAid couvrira les visages d’emojis en utilisant l’apprentissage automatique. Après l’ajout automatique, vous pouvez modifier le type d’emoji, leur taille et leur emplacement, et vous pouvez également les supprimer d’un ou plusieurs visages.

Une fois que vous avez terminé l’édition, vous pouvez enregistrer la photo dans le rouleau et / ou partager l’image directement depuis l’application sur WhatsApp, d’autres applications de messagerie et sur tous les principaux réseaux sociaux.

MaskerAid est disponible gratuitement sur l’App Store avec un nombre limité d’emojis. Pour déverrouiller toute la bibliothèque d’emoji iOS, le coût est de 2,99 € une seule fois.