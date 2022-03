Jonathan Tropper, showrunner de la série « See« , continuera à travailler sur la série et développera également d’autres séries après avoir signé un nouveau contrat d’exclusivité de trois ans avec Apple TV+.

« See » fait partie des séries disponibles depuis le lancement de la plateforme TV+, et bien qu’elle ait eu des critiques mitigées, Apple l’a également renouvelée pour une troisième saison en 2021. La troisième saison est toujours en production, donc on ne sait pas si l’accord signé avec Tropper conduira également à une quatrième saison.

Selon Deadline, ce nouvel accord de trois ans intervient peu avant l’expiration du contrat actuel, signé en 2019. Dans le cadre du nouvel accord, Tropper développera également de nouveaux projets télévisuels exclusivement pour Apple. Ces projets n’ont pas encore été précisés, mais seront produits par la société du showrunner, Tropper Ink.

Nous vous rappelons que la série « See » a été créée et écrite par Steven Knight et met en vedette Jason Momoa et Alfre Woodard. Les deux premières saisons sont disponibles sur Apple TV+.