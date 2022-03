Serez-vous capable d’atteindre chaque cible avec une précision absolue ? Hitman Sniper : The Shadows est désormais disponible sur l’App Store, prêt à vous entraîner dans de nombreuses missions où l’ombre sera votre alliée la plus proche.

Hitman Sniper : The Shadows

Dans le nouveau titre de Square Enix, vous ferez partie d’une équipe de tireurs d’élite hautement qualifiés. Vous devrez parcourir le monde en éliminant furtivement des cibles pour bâtir votre réputation au sein de l’Agence internationale des contrats (ICA). Pour abattre vos ennemis, vous pouvez utiliser de nombreux agents avec des compétences et des armes différentes, ce qui vous obligera à former une équipe avec une grande synergie.

Vous devrez prendre des décisions critiques, en profitant également de l’environnement, pour avoir un tir parfait sur votre cible. Tout cela sera favorisé par un compartiment de contrôle optimisé pour la plate-forme mobile.

Hitman Sniper : The Shadows est disponible sur iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 14 ou version ultérieure. Le jeu est gratuit et comme toujours, vous pouvez profiter des achats intégrés avec de l’argent réel pour accélérer votre progression. Serez-vous capable d’accomplir toutes les missions assignées ?

Hitman Sniper : The Shadows – GRATUIT