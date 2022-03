Apple serait prête à lancer un nouveau Mac Studio dans l’environnement de bureau, probablement sous l’apparence d’un Mac mini. Mais s’agira-t-il d’une version améliorée du Mac mini ou d’une version mini du Mac Pro ?

La transition d’Intel à Apple Silicon est presque terminée, étant donné que cette année, nous verrons une large gamme de nouveaux Mac avec des processeurs fabriqués par Apple, mais il est intéressant de noter que les éditeurs de 9to5Mac ont pris conscience d’une nouvelle gamme de produits, le soi-disant Mac Studio.

Le Mac Studio, d’après ce que nous commençons à apprendre, devrait être basé sur le Mac mini mais monter avec du matériel beaucoup plus performant. En ce moment, il y a même deux versions du Mac Studio en développement (nom de code J375) : une avec la puce M1 Max et une avec une puce encore plus puissante que le M1 Max qui n’a cependant pas encore été dévoilée publiquement.

L’introduction d’une nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau comblerait le vide entre iMac / Mac mini et Mac Pro et pourrait représenter une catégorie extrêmement intéressante pour les utilisateurs avancés qui n’ont pas les besoins extrêmes de ceux qui choisissent la gamme « Pro » mais ne veulent pas se contenter des puces « de base » de l’iMac M1.

Le futur Mac Pro avec puces Apple devrait pouvoir compter sur 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU, des fonctionnalités extrêmement puissantes, alors que ce Mac Studio pourrait représenter une version Apple Silicon du Mac mini haut de gamme toujours disponible sur le marché avec architecture Intel. Par ailleurs, ce nouveau Mac Studio serait prêt à être associé au nouvel Apple Studio Display, toujours en développement selon les rumeurs.

Verrons-nous ces nouveautés lors de l’événement du 8 mars ? Probablement pas et il faudra attendre la WWDC en juin mais on n’ira pas trop loin car Apple pourrait surprendre tout le monde avec quelques annonces surprises.