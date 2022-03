Apple travaille avec Google, Microsoft et Mozilla pour améliorer l’interopérabilité et l’expérience utilisateur dans les navigateurs Web.

Le groupe travaille sur un nouveau benchmark appelé Interop 2022, qui « améliorera l’expérience de développement web dans 15 domaines clés ». Aux côtés des fabricants des principaux navigateurs, les consultants en logiciels Bocoup et Igalia font également partie du groupe.

Apple, Google, Microsoft et Mozilla ont décidé de se concentrer sur 15 domaines qui comprendront des couches en cascade, des espaces colorimétriques et des fonctions de couleur CSS, de nouvelles unités d’affichage, le défilement et plus encore. Le projet se concentrera sur les quatre navigateurs concernés : Safari, Chrome, Edge et Firefox. Le but ultime est de faire en sorte que les applications Web apparaissent et fonctionnent de manière similaire sur différents navigateurs Web, ce qui n’est pas le cas actuellement.

« Pour la toute première fois, tous les principaux fournisseurs de navigateurs et autres parties prenantes se sont réunis pour résoudre les principaux problèmes de compatibilité des navigateurs identifiés par les développeurs Web », lit-on dans une déclaration commune du groupe.

« Toutes ces technologies sont importantes pour Apple et pour tous ceux qui travaillent sur WebKit. Nous nous soucions d’améliorer le Web et les implémentations interopérables de ses normes », a déclaré Apple dans un communiqué. « Nous nous félicitons de la collaboration avec nos collègues des nombreuses organisations de normalisation Web et d’Interop 2022 pour rendre le Web aussi interopérable que possible. »

Ce n’est pas la première fois que les fabricants de navigateurs s’associent pour un effort similaire. En 2021, les quatre entreprises ont collaboré sur un projet appelé Combat 2021 qui avait des objectifs similaires mais plus techniques.