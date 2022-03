Samsung a commencé à développer des panneaux OLED plus avancés qui devraient répondre aux exigences d’Apple pour une utilisation sur les futurs iPad et Mac. Pendant ce temps, Apple augmente également la demande de panneaux Mini-LED.

Écrans Samsung et OLED

Plusieurs sources suggèrent qu’Apple a l’intention de sortir un iPad équipé d’une dalle OLED fournie par Samsung en 2024, mais la société recherche des panneaux d’affichage plus grands qui ont une structure en tandem à deux piles et deux couches pour doubler la luminosité et quadrupler la durée de vie de l’écran OLED.

Tous les iPhone utilisent une structure de pile unique, mais pour les iPad, Apple exige un double empilement car ce sont des appareils que les utilisateurs ont tendance à utiliser pour des sessions plus longues. Si Apple est satisfaite des écrans OLED proposées par Samsung, il est probable qu’elle les intègre également dans les futurs MacBook et iMac. Actuellement, la société utilise des écrans OLED uniquement sur l’iPhone et l’Apple Watch, tandis que les Mac et les iPad sont limités aux écrans LCD et mini-LED.

Apple et Samsung travailleraient apparemment ensemble pour créer une dalle OLED de 10,86 pouces en 2021, mais les travaux ont été arrêtés au troisième trimestre car le projet était trop cher pour Samsung et cela ne permettait pas à l’entreprise de produire suffisamment de dalles à un bon prix.

Cependant, Samsung développe les panneaux à deux couches appelés « T Series » (T signifie tandem), et cela pourrait permettre à Apple d’intégrer l’écran OLED sur iPad entre 2023 et 2024.

Mini-LED

Selon DigiTimes, Apple accélère la production de puces mini-LED et intègre davantage de fabricants dans sa chaîne d’approvisionnement pour répondre à la demande de nouveaux appareils qui sortiront en 2022.

Apple a étendu l’utilisation de la technologie mini-LED au cours des trois dernières années et propose actuellement trois appareils avec des écrans mini-LED : le Pro Display XDR, l’iPad Pro 12,9 pouces et le MacBook Pro haut de gamme. La société devrait lancer de nouveaux appareils avec des écrans mini-LED plus tard cette année, notamment l’iPad Pro 11 pouces, l’iMac Pro 27 pouces, le MacBook Air repensé et probablement de nouveaux écrans externes également.

Epistar, basé à Taïwan, est actuellement le principal fournisseur de puces mini-LED d’Apple, mais le nombre croissant d’appareils dotés de cette technologie incite l’entreprise à rechercher d’autres fournisseurs. Parmi eux pourrait figurer Sanan Optoelectronics, qui abaisse considérablement les prix des composants et a obtenu sa première certification d’Apple.

La technologie d’affichage mini-LED, qu’Apple appelle Liquid Retina XDR, offre des noirs plus profonds avec un meilleur contraste global, bien que contrairement aux écrans OLED, ils puissent souffrir d’un phénomène appelé blooming. Les écrans ‌mini-LED‌ peuvent également afficher des couleurs plus vives et plus riches et offrir des avantages supplémentaires tels que des conceptions plus fines, une meilleure efficacité énergétique et moins de risque de brûlure.