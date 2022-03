Disney+ semble envisager une nouvelle forme d’abonnement, qui pourrait permettre à ses utilisateurs d’économiser sur le coût mensuel du service.

Après la grande explosion des premières années, qui a attiré jusqu’à 130 millions d’abonnés Disney, il semble que l’entreprise soit confrontée à une première baisse de croissance. Cette baisse, comme le révèle The Information, conduirait l’entreprise à évaluer des itinéraires alternatifs pour atteindre 260 millions d’abonnés d’ici 2024. Ce nouveau plan serait initialement lancé aux USA et reviendrait sur les mêmes choix faits par d’autres entreprises telles que Discovery, NBCUniversal, Warner Media et Paramount.

Discovery+ et Paramount+, par exemple, proposent des abonnements avec publicité au prix de 4,99 dollars, un coût mensuel que Disney pourrait re-proposer. Ce choix lui permettrait d’augmenter son chiffre d’affaires pour compenser les coûts de développement. La société prévoit de dépenser au moins 8 milliards de dollars par an sur Disney+ d’ici 2024, et jusqu’à présent, la société a régulièrement ajouté de nouveaux contenus de haut niveau.

Reste à savoir si ce plan verra réellement le jour…