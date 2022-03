C’est reparti, mais cette fois pour des raisons autres que celles indiquées par l’ancienne administration de la Maison Blanche. Selon certains États américains, les effets de TikTok sur les jeunes sont très négatifs.

L’accusation contre TikTok

Huit États américains, dont la Californie et le Massachusetts, ont annoncé il y a quelques jours avoir lancé une enquête nationale sur les effets que TikTok a sur les très jeunes. En particulier, il semble que l’utilisation de ce réseau social puisse avoir des effets négatifs sur les plus jeunes. En particulier, les dommages peuvent impliquer le psychisme des enfants ainsi que des problèmes également d’un point de vue physique.

L’enquête, apparemment, veut souligner que ByteDance elle-même est déjà consciente des dommages causés par l’utilisation de TikTok.

Sous l’objectif des autorités, il y a les méthodes utilisées par TikTok pour augmenter l’engagement des utilisateurs sur la plate-forme et garder les utilisateurs ancrés pendant les sessions d’utilisation de l’application. Cette méthodologie augmente apparemment considérablement le temps que chaque utilisateur passe sur l’application ainsi que la fréquence des sessions.

En revanche, ByteDance se dit très attentif à la sécurité des jeunes utilisateurs qui ont accès à la plateforme. La société a également ajouté qu’elle fournit toutes les informations nécessaires pour garantir que cette gamme d’utilisateurs est toujours en sécurité et consciente de ce qu’ils utilisent.

Depuis un mois, TikTok semble avoir commencé à travailler sur une sorte de filtre capable de cacher aux enfants les contenus non adaptés à leur tranche d’âge. Le but est de préserver les plus jeunes des contenus inappropriés.

Meta également accusé de TikTok

En réalité, une deuxième enquête a été ouverte contre Meta. Instagram semble être accusé des mêmes défauts que TikTok. Les services proposés par la plateforme Meta sembleraient capables de provoquer des effets négatifs tant physiques que mentaux chez les plus jeunes.

Le problème a été signalé par tous les partis politiques de Californie, de Floride, du Kentucky, du Massachusetts, du Nebraska, du New Jersey, du Tennessee et du Vermont. D’autres se joignent à l’enquête pendant ces heures.

Les inquiétudes de Biden

Le président Biden a prononcé il y a quelques jours un discours qui a mis en évidence certains problèmes causés par les applications sociales telles qu’Instagram et TikTok lors de la pandémie de COVID-19 qui a limité la sociabilité.

« Nous devons tenir les plateformes de médias sociaux responsables de l’expérience nationale qu’elles mènent sur nos enfants à des fins lucratives. »

Par ces mots, le président américain pointe du doigt les réseaux sociaux accusés de profiler les jeunes sans protéger leur vie privée. Biden espère que les espaces publicitaires ciblés pour les jeunes seront bientôt supprimés. Biden espère donc que les réseaux sociaux ne profileront plus les enfants.

L’importance du rôle des médias sociaux

Certes les réseaux sociaux sont un outil, en 2022, devenu désormais fondamental. Ils sont utiles non seulement à des fins de divertissement, mais aussi pour échanger des points de vue sur des sujets d’actualité ainsi que pour diffuser les principales nouvelles. Le risque est cependant que des plateformes telles que TikTok et Instagram provoquent des troubles mentaux chez les plus jeunes, affectant ainsi l’avenir de ces personnes. L’espoir est donc que ces plateformes repensent une certaine logique de leur fonctionnement et deviennent un outil sûr.