Les fournisseurs d’Apple s’organisent pour produire et assembler l’Apple Car, selon un nouveau rapport de DigiTimes.

Selon les dernières rumeurs, il ressort que Foxconn et Luxshare, parmi les principaux producteurs de l’iPhone et des AiPords, investissent déjà pour être prêts lorsque la production de l’Car devra démarrer. Foxconn a déjà dévoilé son propre châssis et sa propre plate-forme pour aider les constructeurs automobiles à commercialiser plus rapidement des modèles électriques. Pendant ce temps, Luxshare s’associe au constructeur automobile chinois Chery pour construire de nouvelles voitures.

Selon diverses sources, Apple souhaiterait collaborer avec les deux partenaires historiques pour la production de la première Apple Car, étant donné que les deux sociétés se sont montrées très fiables ces dernières années. Parmi les entreprises en lice pour la production de la voiture, il y aurait également Hyundai et Magna International, certainement plus prêtes dans ce domaine que Foxconn et Luxshare.

Justement pour éviter tout risque, Foxconn investit massivement dans le secteur automobile, se confirmant à la pointe de la capacité de production de composants électroniques. Jouant également sur la relation existante avec Apple, il est probable que Foxconn produira en partie la future Apple Car.

De plus, Apple devrait produire des automobiles pour le marché chinois presque entièrement en Chine. Par exemple, les voitures Apple destinées au marché américain sont susceptibles d’avoir des batteries fournies par LG, SK On ou Samsung, tandis que celles destinées à l’Apple Car destinées au marché chinois sont susceptibles d’être fournies par les entreprises locales CATL et BYD.

La première Apple Car devrait prendre la route entre 2025 et 2027.