La maison de logiciels Readdle a également décidé de supprimer toutes ses applications de productivité de l’App Store en Russie.

Dans une déclaration publiée à iMore, Readdle cite l’agression russe en Ukraine comme la principale cause de la suppression des applications des magasins Apple et Google.

« Readdle a été fondée en Ukraine et nombre de nos employés y habitent. En ce moment, les forces armées russes bombardent et attaquent l’Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime. Notre entreprise se tient aux côtés du peuple et du gouvernement ukrainiens contre les envahisseurs russes. »

Les applications qui ne sont plus disponibles dans l’App Store russe sont Spark, PDF Expert, Documents, Scanner Pro et Calendars. Readdle a déclaré que les utilisateurs russes qui avaient déjà téléchargé les applications pourront continuer à les utiliser, mais ne recevront pas de nouvelles mises à jour. En outre, Readdle cessera également de commercer avec certaines sociétés russes.

La société rassure également les utilisateurs d’autres pays sur le fait que toutes les applications et infrastructures sont pleinement opérationnelles, de sorte qu’il n’y aura aucun problème d’utilisation des différentes applications. Rappelons qu’Apple a également supprimé certaines applications et désactivé des services en Russie.