Beats Pill était une enceinte portable devenue emblématique au fil des ans. La version + qui vient d’être retirer du marché pourrait-elle vraiment revenir ?

Les passionnés de technologie se souviendront sûrement du haut-parleur portable Beats Pill. De par sa forme et sa marque très connue, ce produit est devenu iconique. Vous avez sûrement tous vu au moins une fois le Beats Pill intégré à des bibelots ou à d’autres objets amusants.

Récemment, Apple a décidé d’arrêter la production de la Beats Pill+. Pourtant, l’enceinte vient d’être reconnue dans une publicité de la marque Stüssy. Le modèle semble être celui qui vient de sortir de production qui pourrait cependant réintégrer le marché, pour une période limitée, avec de nouvelles fonctionnalités et une couleur exclusive.

Beats collabore souvent avec d’autres marques et nous ne serions certainement pas surpris de voir une telle collaboration. Pour le moment, Beats n’a plus d’enceintes portables au catalogue. En fait, Beats Pill+ n’est plus disponible même via Amazon.

Un retour de ce produit ne peut donc pas être exclu. La société a lancé la Pilule+ en 2015 au prix de 199€. Il offre 12 heures de lecture de musique, vous permet de vous connecter à d’autres Pill+ pour une lecture simultanée du même contenu à partir d’une seule source.

La touche b située sur le dessus de l’appareil permet de contrôler la lecture de musique et d’activer l’assistant vocal de l’appareil auquel il est connecté. Il se recharge via le port Lightning à l’arrière, s’intégrant ainsi parfaitement à l’écosystème Apple.

Même si le produit que nous voyons dans la publicité de Stüssy semble être un Beats Pill+, il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un produit tiers. Il ne reste plus qu’à attendre et de savoir si l’appareil sera vraiment lancé dans cette variante ainsi qu’à savoir si et quand d’autres produits de remplacement de Beats arriveront.

Quelqu’un a-t-il dit le HomePod de marque Beats ? Ce serait certainement une réponse aux produits homologues proposés par Google et Amazon.