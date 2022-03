Le mois de mars sera riche en nouveautés sur Apple TV+, notamment en ce qui concerne les séries TV. Voici toutes les sorties du mois de mars 2022.

« The Problem with Jon Stewart » Deuxième saison – 3 mars

Nouveaux épisodes du talk-show « The Problem with Jon Stewart », qui parlera de la bourse, du racisme, des médias, du changement climatique et bien plus encore.

Jon Stewart est l’un des animateurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs les plus populaires aux États-Unis, pour cette émission télévisée, il y a vraiment beaucoup d’anticipation, surtout à l’étranger. Le problème avec Jon Stewart est présenté comme une série d’anthologies d’actualité, avec des épisodes d’une heure qui exploreront des sujets qui font partie de la conversation nationale. Dans chaque épisode, Stewart rassemble des personnes directement concernées par le sujet et discute avec elles de la manière dont les choses peuvent être modifiées.

« Dear… » Deuxième saison – 4 mars

« Dear… » a été inspiré par la campagne de marketing « Dear Apple », dans laquelle les utilisateurs d’Apple Watch lisent des lettres qui racontent comment cet appareil a changé leur vie.

La première saison comprenait des personnalités comme Oprah Winfrey et Lin-Manuel Miranda, Spike Lee, Elmo et d’autres. La deuxième saison mettra en vedette d’autres célébrités de haut niveau dans chacun des 10 épisodes programmés. Apple n’a pas partagé d’informations sur la date de sortie de la nouvelle saison, mais a publié la liste des différents protagonistes :

Viola Davis , actrice et productrice de plusieurs prix (Academy, Emmy et Tony Award)

, actrice et productrice de plusieurs prix (Academy, Emmy et Tony Award) L’artiste Selena Gomez

Jane Fonda , actrice primée, productrice, auteure et militante

, actrice primée, productrice, auteure et militante Réalisatrice Ava DuVernay

Acteur et chanteur Billy Porter

Andre Leon Talley , journaliste et ancien directeur créatif de Vogue

, journaliste et ancien directeur créatif de Vogue Sandra Oh , actrice lauréate d’un Golden Globe

, actrice lauréate d’un Golden Globe Laird Hamilton , surfeur américain bien connu

, surfeur américain bien connu Kareem Abdul-Jabbar, véritable légende de la NBA

La deuxième saison de Dear.. sera disponible à partir du 4 mars 2022 sur Apple TV+.

Central Park Deuxième saison – 4 mars

Les trois premiers épisodes de la seconde moitié de la deuxième saison de « Central Park » seront diffusés le 4 mars, tandis que les épisodes restants seront diffusés chaque vendredi suivant.

« Molly vit les épreuves et les tribulations de l’adolescence, Cole est au milieu d’une période vraiment difficile à l’école, Paige continue de traquer l’histoire de corruption du maire et Owen jongle avec la gestion du parc, son personnel et sa famille avec un sourire sur leurs visages. Pendant ce temps, Bitsy se rapproche de plus en plus de son sinistre objectif de revendiquer Central Park comme sien; avec Helen à ses côtés, se demandant éternellement si elle est entrée dans le testament de Bitsy. À chaque étape du chemin, nous sommes guidés par notre violoniste conteur amical et facile à vivre, Birdie.

Au total, nous aurons huit nouveaux épisodes supplémentaires. »

« The last days of Ptolemy Gray » – 11 mars

The Last Days of Ptolemy Gray est basé sur le roman du même nom de Walter Mosley et met en vedette Samuel L. Jackson dans le rôle du protagoniste Ptolemy Gray, laissé sans son gardien de confiance et sur le point de sombrer encore plus dans la démence solitaire. L’homme est confié aux soins de l’adolescente et orpheline Robyn. Lorsqu’ils découvrent un traitement qui peut restaurer temporairement les souvenirs confus de la démence de Ptolémée, ils commencent un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l’avenir.

« The Last Days of Ptolemy Gray » sera une mini-série de six épisodes limitée à une saison.

» The Snoopy Show » – 11 mars

La deuxième saison de « The Snoopy Show » sera composée de six épisodes et tous seront disponibles en streaming à partir du vendredi 11 mars. La bande-annonce de 1 minute 15 secondes montre Snoopy avec tous ses amis, tels que Woodstock, Lucy et Charlie Brown.

« WeCrashed » – 18 mars

Cette série raconte l’histoire de la société WeWork, qui était valorisée à près de 50 milliards de dollars à un moment donné. Par la suite, l’entreprise a ensuite subi un ralentissement dramatique en raison d’une mauvaise gestion et d’une prétendue auto-négociation par son co-fondateur et ancien PDG Adam Neumann. Au moment de soumettre un prospectus pour la première offre publique, de graves pertes ont été découvertes, en partie liées au comportement erratique de Neumann.

Les premiers épisodes de WeCrashed seront disponibles à partir du 11 mars.

« Pachinko » – 25 mars

Pachinko est basé sur le roman de Min Jin Lee de 2017. La série suit l’histoire d’une famille d’immigrants coréens sur quatre générations, capables de quitter leur patrie pour suivre la voie du succès avec beaucoup de difficulté.

Les premiers épisodes seront disponibles à partir du 25 mars 2022 sur TV+.