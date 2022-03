Les iPhone continuent de grignoter ventes après ventes, à tel point qu’Apple a décidé d’augmenter la production au premier trimestre 2021 à un niveau record de 85,5 millions d’unités.

La gamme iPhone 13 est toujours très demandée, non seulement dans les pays occidentaux mais aussi et surtout en Chine. Pour cette raison, Apple a dû augmenter sa production et atteindre des quantités jamais atteintes par le passé au cours des trois premiers mois de l’année.

Selon TrendForce, Apple a maintenu la première place parmi les plus grands fabricants de smartphones au quatrième trimestre 2021 et devrait également se confirmer au premier trimestre 2022. Selon les analystes, le grand succès des iPhone ne tient pas seulement aux caractéristiques de l’iPhone 13, mais aussi la baisse des prix des modèles précédents.

De plus, TrendForce estime qu’Apple a capturé la part de marché laissée par Huawei, car de nombreux utilisateurs ont décidé de passer à iOS. Sans surprise, Apple a vu sa présence sur le marché chinois des smartphones passer de 10 à 16%.

Au total, l’ensemble de l’industrie a produit 365 millions de smartphones au dernier trimestre 2021. Malgré la baisse potentielle de la demande de smartphones en Chine et une croissance limitée sur d’autres marchés, la production annuelle de smartphones devrait atteindre 1,381 milliard d’unités en 2022.