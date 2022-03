Comme le rapporte le New York Post, avec Apple TV+, NBC est également en pourparlers pour diffuser des matchs de la Major League Baseball sur son service de streaming, Peacock.

Apple est en pourparlers avec la MLB pour proposer des flux en direct de matchs de la première ligue de baseball américaine aux utilisateurs d’TV+. Sauf surprise, l’accord sera opérationnel dès la fin de l’année, mais sans exclusivité. La MLB, en effet, négocie également avec d’autres joueurs et pourrait accepter l’offre de NBC.

Apple et NBC devraient débourser entre 100 et 150 millions de dollars pour acquérir les droits non exclusifs du championnat, mais le vrai problème est qu’il n’y a actuellement aucun jeu à montrer. Les patrons et joueurs des différentes équipes de la MLB sont en effet engagés dans une longue négociation pour de nouveaux contrats de travail et l’accord semble loin d’être conclu.

Malgré tout, Apple reste très intéressée par la diffusion en direct d’événements sportifs, comme en témoigne l’intérêt récent pour la NFL.