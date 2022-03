Selon un nouveau rapport, de nombreuses applications iOS vendent vos données de localisation à des sociétés tierces, malgré les politiques de confidentialité et les mesures restrictives d’Apple.

The Markup indique que si Apple et Google tentent de sévir contre la vente et l’achat de données utilisateur, une solution de contournement simple est largement utilisée sur iOS et Android.

Dans le passé, les entreprises intéressées par les données des utilisateurs fournissaient des SDK qui pouvaient être intégrés dans des applications. L’année dernière, Apple a interdit l’utilisation de ces SDK tiers et a demandé aux développeurs d’inclure des étiquettes de confidentialité avec toutes les informations sur les données que l’application surveille.

Outre le fait que ces labels reposent principalement sur la bonne foi des développeurs, puisqu’Apple ne semble pas effectuer beaucoup de vérifications pour le moment, certaines applications continuent de vendre les données de localisation des utilisateurs. En pratique, ces applications vendent des données directement à des entreprises, sans passer par un SDK et en s’appuyant uniquement sur une phrase apparemment anodine insérée dans la politique de confidentialité.

Les données sont transférées de serveur en serveur entre l’application et le courtier de données, en utilisant une méthode qui semble être hors de vue des magasins d’applications et qui devient de plus en plus courante dans l’industrie.

La politique d’Apple exige que les applications divulguent les données qu’elles collectent auprès des personnes et comment elles peuvent être utilisées, et qu’elles obtiennent le consentement de l’utilisateur avant de partager ces données. Cependant, les applications n’ont pas besoin de révéler exactement à qui elles vendent les données, et beaucoup déclarent simplement que « nous partageons les données avec des partenaires ».

Le rapport affirme qu’Apple et Google n’ont aucun moyen fiable de contrôler cette pratique et que seules les lois sur la confidentialité peuvent empêcher que cela ne se produise.