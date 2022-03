Apple a annoncé une nouvelle série Apple TV+ sur Benjamin Franklin avec l’acteur Michael Douglas.

La série sera basée sur le livre « A Great Improvisation : Franklin, France, and the Birth of America » de Stacy Schiff. Actuellement, la série télévisée n’a toujours pas de titre, mais elle explorera « l’histoire passionnante de l’un des plus gros paris de la carrière de Benjamin Franklin ».

Le drame explorera l’histoire passionnante de l’un des plus gros enjeux de la carrière de Benjamin Franklin. À l’âge de 70 ans, sans formation diplomatique, Franklin a convaincu la France – une monarchie absolue – de soutenir l’expérience démocratique américaine. En raison de sa renommée, de son charisme et de son ingéniosité, Franklin a déjoué les espions britanniques, les informateurs français et ses collègues hostiles, tout en planifiant l’alliance franco-américaine de 1778 et le traité de paix final avec l’Angleterre de 1783. La mission française représente le service le plus important de Franklin à son pays, sans lequel l’Amérique n’aurait pas gagné la Révolution.

La série sera écrite et produite par Kirk Ellis, et sera réalisée par Tim Van Patten, qui a travaillé sur « Game of Thrones », « The Sopranos », « The Wire » et « Black Mirror ». Pour l’heure, aucune date de lancement sur Apple TV+ n’a encore été annoncée.