Le film CODA d’Apple TV+ a remporté deux SAG Awards, se confirmant comme l’un des titres les plus populaires de l’année dernière.

Hier soir, les gagnants de la 28e édition des Screen Actors Guild Awards ont été annoncés, CODA remportant deux victoires.

Avec le prix de la performance exceptionnelle d’un casting dans un film, CODA entre dans l’histoire comme le premier film avec une distribution majoritairement sourde à recevoir cette distinction. De plus, Troy Kotsur est le premier acteur sourd à recevoir un SAG Award du meilleur acteur dans un second rôle.

Depuis ses débuts, CODA a été apprécié du public et de la critique, à tel point qu’il a également été nominé aux Oscars (Meilleur film, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario non original), mais aussi aux Golden Globes, aux BAFTA Awards et aux autres récompenses mineures.

Rappelons que ce film raconte l’histoire de Ruby (Emilia Jones), dix-sept ans, seule entendante dans une famille sourde. Sa vie tourne autour de la nécessité d’agir comme interprète pour ses parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) et de travailler tous les jours sur le bateau de pêche de la famille en difficulté avant d’aller à l’école.

Ted Lasso a également remporté deux prix :

Performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série comique

Performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique

Et vous, quel contenu Apple TV+ avez-vous apprécié ?