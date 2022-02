Des documents révèlent la quantité de données iCloud qu’Apple donne aux forces de l’ordre après avoir reçu un mandat, bien que Google et Facebook soient les entreprises qui fournissent les données les plus précises.

Comme le rapporte Forbes, Jack Poulson de la Tech Inquiry a pu assister à une conférence interne de la National Sheriff’s Association au cours de laquelle ces données ont été révélées.

Au cours de la présentation, Scott Tuma de PenLink, une entreprise spécialisée dans l’aide au gouvernement américain pour retrouver des suspects criminels, a décrit comment l’entreprise travaille avec les forces de l’ordre pour suivre les utilisateurs sur plusieurs services, y compris le « phénoménal » iCloud d’Apple. Tuma explique qu’Apple est toujours prête à aider les enquêteurs lorsqu’elle reçoit un mandat et lorsqu’il est possible de fournir des données, par exemple via des sauvegardes iCloud : « Si vous avez fait quelque chose de mal, je parie que je pourrais le trouver sur cette sauvegarde. »

Tuma dit ensuite qu’il a réussi à plusieurs reprises à trouver les emplacements des personnes via différents services, même si ce n’est pas via iCloud :

« Google peut m’emmener à moins d’un mètre d’un lieu précis. Je ne peux pas vous dire combien de cas j’ai aidé à résoudre grâce à des services comme Google et Facebook. »

L’expert rapporte que les différents services donnent accès aux données de différentes manières. Facebook, par exemple, fournit un portail où les fonctionnaires peuvent se connecter et télécharger des fichiers. Cependant, si l’enquêteur officiel ne se reconnecte pas toutes les heures, il est bloqué. En fait, les sauvegardes iCloud sont confirmées comme l’une des plus riches en informations pour une enquête.