Selon Counterpoint, la gamme iPhone 13 a porté les revenus mondiaux des smartphones à un nouveau record de 448 milliards en 2021.

Les revenus des smartphones ont augmenté de 7% en glissement annuel et de 12% par trimestre au quatrième trimestre 2021, malgré les difficultés causées par les pénuries de composants. Les revenus de la vente d’iPhone auraient augmenté de 35% sur une base annuelle pour atteindre un total de 196 milliards de dollars au cours de l’année 2021. La gamme iPhone 13 a permis à Apple de capter 44% des revenus mondiaux de l’ensemble du marché des smartphones.

Par ailleurs, le succès des ‌iPhone 13‌ a également fait grimper (+12%) le prix de vente moyen des smartphones sur une base annuelle. De plus, un coup de pouce important a été donné par la volonté des utilisateurs de changer l’ancien smartphone pour passer à un appareil 5G, de manière à représenter 40% de toutes les ventes en 2021.

Le prix de vente moyen des iPhone a également augmenté de 14% en raison de la forte demande pour les iPhone 12 et iPhone 13, atteignant 825 dollars. Apple a également renforcé sa part de marché sur les principaux marchés émergents, notamment l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil.

Les cinq principaux fabricants de smartphones ont contribué à plus de 85% au chiffre d’affaires total du secteur, Samsung enregistrant une hausse de 11% sur une base annuelle, tandis que Xiaomi et Oppo arrivent respectivement à +49% et +47%.