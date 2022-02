Le conflit en cours en Ukraine déclenché par la Russie entraîne non seulement les conséquences déjà connues, mais également des conséquences dans le domaine informatique. En particulier, il semblerait que les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) rencontrent des problèmes d’acheminement du trafic Internet.

Il y a quelques heures, les combats entre l’Ukraine et la Russie ont commencé. Le réseau est maintenant devenu un outil très important pour la communication interpersonnelle et l’information globale. Internet, dans un tel scénario, est donc certainement très important à bien des égards.

Pour commencer, plus ou moins en même temps que le début des combats, une attaque DDoS a été détectée contre des sites gouvernementaux ukrainiens. Cela rendait en effet impossible la communication entre les infrastructures de coordination interne des ministères et les instances institutionnelles locales.

Problèmes de connectivité

En raison des affrontements et des bombardements infligés à l’Ukraine par la Russie, il y a eu des problèmes de connectivité dans les zones entourant Kharkiv. C’est la deuxième plus grande ville du pays, à quelques kilomètres de la Russie. Les responsables du projet IODA ont signalé des inefficacités et des interruptions de la connectivité également pour les civils entre le 22 et le 23 février, juste au début des affrontements.

Apparemment, certaines des lignes fixes de Triolan, l’un des FAI opérant en Ukraine, sont hors service. Il semble également que le réseau cellulaire n’ait jamais subi de véritables dysfonctionnements.

#Ukraine: Partial outage of Ukrainian ISP Triolan started around 2.50am UTC Visible in near-realtime athttps://t.co/OqEfHQ66R9 pic.twitter.com/8SBiumlOmi — Internet Outage Alerts (@gatech_ioda) February 24, 2022

Ceux qui n’ont pas connu de vrais problèmes de connectivité ont cependant vu le DNS du FAI en question tomber en panne. Triolan lui-même conseille à ses clients d’utiliser des services DNS alternatifs tels que ceux de Google. Pour les non-initiés, le DNS se charge de traduire divers sites Web en adresses numériques, acheminant ainsi le trafic Internet vers des serveurs contenant des sites et des informations accessibles via des appareils connectés au réseau.