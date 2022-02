Le constructeur automobile suédois Volvo a révélé qu’il avait ajouté l’Apple Watch à sa division de service pour fournir aux ingénieurs et aux techniciens des informations à jour et économiser sur la paperasse et la paperasserie.

Environ 1 500 des techniciens de service de l’entreprise qui entretiennent les voitures Volvo en Suède ont reçu une Apple Watch pour aider les clients plus rapidement. Par exemple, lorsqu’un client arrive dans un atelier, le technicien est informé des détails de la réparation et peut utiliser la montre pour vérifier les informations et les notes de la voiture, puis rappeler le client lorsque la réparation est terminée.

Le service comprend une application iPhone qui permet aux techniciens Volvo de saisir et de lire les informations plus facilement, mais toutes les notifications sont également partagées sur l’Apple Watch. Cela signifie également qu’il n’est pas nécessaire d’imprimer les papiers de la voiture, ni d’aller sur un PC pour enregistrer les détails et vérifier les informations du véhicule.

Il a fallu jusqu’à six mois à Volvo pour former le personnel à 15 systèmes informatiques différents utilisés au sein de l’entreprise. « Avec l’Apple Watch, j’ai tout ce dont j’ai besoin pour mon travail à mon poignet », a déclaré Johnnie Andersson, ingénieur du service client Volvo. « Il est également beaucoup plus facile de former un nouveau technicien sur l’Apple Watch et l’iPhone que sur nos systèmes de bureau. Certaines de nos équipes utilisent également la fonction Walkie-Talkie pour communiquer entre elles dans l’ensemble de l’établissement. » Il y a aussi l’avantage qu’aucun document ne peut jamais être perdu dans l’atelier, ainsi que les contrats signés par les clients.

Volvo affirme que 80% des techniciens utilisant l’Apple Watch ont constaté une augmentation des scores de satisfaction de la clientèle. Il y a également eu une augmentation de 30% des appels et des e-mails de suivi post-service. Dans le même temps, l’entreprise a constaté une diminution de 40% de la quantité de documents imprimés.