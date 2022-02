Selon les dernières rumeurs, le nominé aux Oscars Sacha Baron Cohen pourrait rejoindre le casting de la série Disclaimer à venir sur Apple TV+.

L’acteur serait en pourparlers avec Apple et l’accord pourrait être conclu dans les prochains jours. Sacha Baron Cohen rejoindrait Cate Blanchett et Kevin Kline dans la série Disclaimer, annoncée par Apple fin 2021. La série à suspense sera réalisée et produite par le lauréat d’un Oscar, Alfonso Cuarón.

Il n’y a actuellement aucune autre information sur la phase de négociation, mais Cohen est susceptible d’accepter la proposition d’Apple TV+.

« « Disclaimer » sera joué par Blanchett dans le rôle de Catherine Ravenscroft, une journaliste à succès qui se concentre sur les documentaires télévisés, dont le travail consiste à révéler les transgressions cachées d’institutions hautement respectées. Lorsqu’un roman intrigant écrit par un veuf (joué par Kline) apparaît sur sa table de chevet, Catherine est horrifiée de réaliser qu’elle est un personnage clé dans une histoire qu’elle espérait être maintenant enterrée dans son passé. Une histoire qui révèle son secret le plus sombre. Un secret qu’il pensait n’être qu’à elle. »

Pour le moment, il n’y a aucune information sur la date de sortie.