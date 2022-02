Apple a visionné en avant-première les images du nouveau Apple Al Maryah Island, un magasin de détail situé dans le quartier financier d’Abu Dhabi et qui ouvrira ses portes demain 25 février.

Construite sur les marches des cascades, l’île Al Maryah présente plusieurs nouveaux éléments de design des magasins Apple, qui reflètent principalement l’environnement environnant.

La pierre de granit « Absolute Black » a été utilisée pour paver les deux rampes qui coupent l’eau et conduisent les clients dans le magasin, tandis qu’un toit en fibre de carbone dorée est visible d’en haut, rappelant vaguement le rabat d’un MacBook.

Les visiteurs entrant dans le magasin depuis le centre commercial The Galleria Al Maryah Island traversent une allée murale en acier inoxydable miroir entourée de jets d’eau tombant en cascade sur les murs de verre extérieurs, tandis qu’un plafond en feuille de miroir crée un effet kaléidoscopique, avec de l’eau tombant le long des murs.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’ouvrir la magnifique île Apple Al Maryah ce vendredi », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-président senior Retail + People d’Apple. « Notre talentueuse équipe est prête à accueillir et ravir les clients de cette communauté dynamique dans notre nouveau siège social aux Emirats ».

Le magasin ouvrira aux visiteurs demain le 25 février à 17h heure locale et Apple a programmé trois sessions spéciales Today at Apple qui s’inspirent de l’environnement et de la culture créative d’Abu Dhabi, y compris une promenade photographique, musicale et artistique.