Final Fantasy VI revient avec de nouveaux graphismes et un nouveau secteur audio grâce à un remaster complet en 2D.

Final Fantasy VI Pixel Remaster

Dans ce chapitre, la guerre des mages a entraîné la disparition de la magie du monde. Mille ans plus tard, l’humanité dépend des machines, jusqu’à ce qu’apparaisse une jeune fille aux pouvoirs mystérieux. Le système de magilite vous permet de choisir les compétences, les sorts et les invocations d’Esper que les membres de votre groupe apprennent. Le jeu se déroule dans un monde où la magie aurait disparu à la suite d’une guerre entre des créatures légendaires appelées Esper, qui a eu lieu mille ans avant le début du jeu. Cependant, le maléfique Empire Gestahliano a l’intention d’exhumer les pouvoirs des créatures pour créer des soldats dotés de pouvoirs magiques et étendre leur domination sur le monde. L’intrigue suit les aventures d’une poignée de quatorze résistants rebelles qui tentent de contrecarrer l’Empire.

Tous les personnages jouables ont leurs propres histoires et objectifs, vous devez donc être le seul à découvrir comment leurs destins s’entremêlent. La version Pixel Remaster comprend des améliorations de l’interface utilisateur, des options de combat automatique, une bande-son améliorée et un pixel art mis à jour. Le gameplay a également été repensé avec des commandes tactiles, une interface modernisée, des options de combat automatique et d’autres fonctionnalités

Final Fantasy VI Pixel Remaster est disponible pour 17,99€ sur l’App Store.