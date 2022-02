Une nouvelle étude confirme qu’Apple a vendu près de deux fois plus de tablettes que son concurrent le plus proche, mais la croissance de l’iPad ralentit aux États-Unis et dans d’autres parties du monde.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les ventes d’iPad ces derniers mois ont été freinées par une pénurie de puces. Selon les données publiées par Canalys, Apple a clôturé 2021 avec 19,1 millions d’iPad expédiés. Amazon s’est classé deuxième avec près de la moitié et un total de 10,9 millions d’appareils expédiés, tandis que Samsung, troisième, a vendu 7,9 millions de tablettes.

Cependant, les ventes d’iPad ont baissé de 17% par rapport à 2020. En comparant le quatrième trimestre de 2021 à la même période l’an dernier, les ventes ont chuté de 31% à 12,7 millions. Canalys confirme également que les contraintes d’approvisionnement ont freiné les ventes d’iPad, mais d’autres concurrents ont quand même réussi à rattraper leur retard. De plus, les tablettes Apple ont connu leur boom au milieu de la pandémie et aujourd’hui, de nombreuses familles en possèdent au moins une.

Dans l’ensemble, l’industrie des PC a augmenté de 1% en 2021. HP reste à la première place avec 25,9 millions de PC vendus, tandis qu’Apple est arrivé quatrième avec 10 millions de Mac et une croissance annuelle de 12 %.