Netflix continue de tester la fonctionnalité Fast Laughs sur mobile, une collection de courtes vidéos dédiées aux séries et films présentés sur la plateforme. La société a maintenant publié une version bêta interne pour Apple TV.

Fast Laughs propose un flux plein écran de clips amusants du catalogue de comédies, y compris des films, des séries et des humoristes de comédiens comme Kevin Hart et Ali Wong. Cette fonctionnalité n’est désormais disponible que sur les appareils mobiles et dans certains pays, offrant jusqu’à 100 nouveaux clips sélectionnés par jour.

Netflix teste désormais également Fast Laughs pour les applications TV, y compris celle officielle pour Apple TV. L’utilisation sera légèrement différente par rapport aux appareils mobiles qui peuvent également être conservés verticalement, mais la dynamique et le contenu ne changeront pas. Avec ces clips de style « TikTok », Netflix veut capter l’intérêt des utilisateurs pour de nouveaux contenus, en particulier la comédie.

Les utilisateurs pourront également partager des clips, ajouter du contenu à leur liste et même réagir avec le bouton « LOL ». Nous pouvons presque le définir comme une sorte d’application de médias sociaux au sein de Netflix. Pour le moment, nous ne savons pas dans combien de temps cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs d’Apple TV.