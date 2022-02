Selon Bloomberg, Apple n’exige plus que les clients portent des masques lorsqu’ils visitent les Apple Store dans de nombreux endroits aux États-Unis. Apple a abandonné l’obligation de porter des masques suite aux modifications des directives locales et à la réduction des cas de COVID-19.

Les salariés ont été informés de cette actualité sur l’utilisation des masques. De plus, Apple a également mis à jour son site Web pour fournir des détails sur les endroits qui n’ont plus besoin de masques. Malgré cela, Apple continue de recommander aux clients de porter des masques, tandis que les employés d’Apple doivent continuer à les porter.

Les masques sont toujours en demande dans les États et les régions avec des directives plus strictes, comme Hawaï, l’Illinois, l’Oregon, Washington et certaines régions de Californie. Apple continuera de mettre à jour les directives sur l’utilisation des masques à mesure que les exigences locales changent.

Dans les Apple Store où le port du masque est toujours obligatoire, le site Web d’Apple indique que « les masques faciaux sont nécessaires lors de la visite de cet endroit ». Pour les magasins où il est facultatif, le message d’Apple indique que les masques sont recommandés, tandis que dans les zones où le vaccin est requis pour pouvoir visiter des lieux fermés sans masque, Apple précise que les masques sont facultatifs pour ceux qui sont vaccinés.

Enfin, il semblerait qu’Apple prépare également le retour des sessions « Today at Apple » dans ses magasins. Dans certains endroits, les séances en personne seront disponibles dès cette semaine, tandis que dans d’autres magasins, elles reprendront en mars.