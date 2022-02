Safari est sur le point de perdre la deuxième position parmi les navigateurs Web de bureau les plus utilisés au monde, alors qu’en Europe, la perte a déjà eu lieu.

Google Chrome domine ce classement depuis des années, mais Safari s’est depuis longtemps imposé comme le deuxième navigateur le plus utilisé sur le bureau. Cette position a également été confirmée en janvier 2022, mais les dernières données nous indiquent que deux navigateurs Web se rapprochent et pourraient bientôt dépasser Safari.

Safari est utilisé par 9,84% des utilisateurs desktop, Microsoft Edge se positionne juste derrière avec une part de marché de 9,54%. Firefox, qui n’avait que 8,1% en janvier 2021, a gagné de nouveaux utilisateurs ces derniers mois et détient désormais 9,18% de parts de marché sur les ordinateurs de bureau. Sans surprise, Google Chrome occupe toujours la première place avec 65,38% du total.

En janvier 2021, 10,38% des utilisateurs d’ordinateurs de bureau naviguaient sur le Web via Safari, ce qui suggère que le navigateur d’Apple a perdu du terrain au profit d’autres alternatives. Si Safari continue de perdre des utilisateurs, il glissera probablement à la troisième ou à la quatrième place du classement au cours des prochains mois.

Si l’on considère le marché américain, Safari a plus d’avantage sur Microsoft Edge avec 18,12% contre 12,09%. Cependant, Safari a déjà perdu sa deuxième place en tant que navigateur Web de bureau le plus utilisé en Europe au profit d’Edge. Cependant, il convient de rappeler que Safari n’est disponible que sur macOS (la version Windows est désormais obsolète), tandis que d’autres navigateurs Web peuvent être installés à la fois sur Mac et sur PC Windows.

Quant aux raisons de cette baisse, il est probable que les dernières versions de Safari avec les modifications liées à l’interface utilisateur n’aient pas séduit beaucoup d’utilisateurs, les amenant à utiliser Chrome ou Firefox sur Mac, malgré la nouvelle possibilité de rendre cette interface optionnelle seulement, plusieurs utilisateurs ont continué à utiliser des navigateurs alternatifs.

Dans le même temps, Safari manque également de certaines fonctionnalités importantes disponibles sur d’autres navigateurs. Et vous, quel navigateur utilisez-vous ?