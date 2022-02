Vous vous demandez si vous avez vraiment besoin d’utiliser un VPN lorsque vous êtes à la maison ? Vous connaissez votre réseau, et tout est sécurisé, non ? Eh bien, oui et non. Nous allons aller droit au but : vous avez absolument besoin d’un VPN à la maison pour être assuré que vos données sont en sécurité, quoi que vous fassiez en ligne. De plus, vous bénéficiez d’autres avantages, comme le fait d’éviter les géo-restrictions et de ne pas avoir à vous soucier des limites de bande passante.

L’utilisation d’un VPN chez soi

De nombreux VPN sont conçus pour empêcher les utilisateurs malveillants de pirater votre réseau. C’est un problème qui touche principalement les connexions publiques et qui a peu de chances de se produire à la maison.

Toutefois, si l’utilisation de votre propre réseau privé vous permet de limiter l’accès à votre connexion Wi-Fi, elle n’est pas totalement privée. En effet, vous vous connectez toujours directement à votre FAI. Ce dernier est donc en mesure de voir les sites sur lesquels vous naviguez.

Ce n’est pas forcément un problème pour tout le monde, mais pour certains utilisateurs, il est préférable d’avoir une connexion plus sécurisée et plus privée. Certaines entreprises ne souhaitent pas qu’on sache tout ce qu’elles font, et c’est normal.

En utilisant un VPN, vos données sont cryptées afin que votre FAI ne sache jamais où vous naviguez ou ce que vous faites en ligne. Un VPN de bonne qualité ne conserve pas de journaux, il n’y a donc aucun moyen de savoir ce que vous avez fait et quand.

Si vous voulez rester aussi anonyme que possible en ligne, vous devez donc utiliser un VPN pour y parvenir.

Votre travail est plus privé

Comme beaucoup d’entre nous travaillent à la maison de nos jours, il est important de préserver la confidentialité de votre travail. Bien que le piratage de votre réseau domestique soit assez improbable, si vous avez un travail à hautes responsabilités, cela peut arriver. En vous connectant au réseau de votre entreprise via un VPN, vous pouvez sécuriser votre travail. Cela signifie que vous pouvez travailler à domicile de manière aussi sûre que si vous étiez au bureau. Votre employeur vous en sera reconnaissant, mais vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter d’être responsable d’éventuelles failles de sécurité.

Un VPN vous donne plus d’options de streaming

Si vous utilisez un VPN, vous pouvez regarder les services de streaming de l’étranger. Vous êtes en France et vous voulez regarder le contenu que propose Netflix aux US ? Changez l’emplacement de votre VPN pour un endroit aux États-Unis et le tour est joué ! Il existe également des VPNs pour iPhone.

C’est un excellent moyen d’élargir vos options en matière de streaming. Cela fonctionne également pour les événements sportifs et même les services de vidéos à la demande qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Cela peut toutefois constituer une violation du contrat que vous avez conclu avec un service de streaming, alors vérifiez les aspects juridiques avant de le faire.

Vous pouvez économiser de l’argent

Un VPN peut vous faire économiser de l’argent sur le long terme. Comment ? Certains détaillants comme les hôtels ou les compagnies aériennes traquent vos données et vos cookies, avant de vous facturer des frais supplémentaires pour leurs services. Par exemple, si vous utilisez de nombreuses boutiques de luxe, une compagnie aérienne pourrait le détecter et vous facturer un supplément parce que vous pouvez vous le permettre, non ?

C’est une pratique très douteuse, mais cela arrive. Même à un niveau plus simple, si vous vérifiez régulièrement les prix des vols, cela peut affecter le prix d’un billet. L’utilisation d’un VPN signifie que vos informations sont cachées, de sorte qu’aucune donnée n’est fournie à la compagnie et que vous obtenez le prix le plus bas possible.

Les VPN ne coûtent pas cher et un seul vol peut vous faire économiser plus que le coût de l’abonnement.

Les téléchargements sont plus faciles

Si vous téléchargez régulièrement de gros fichiers, votre FAI n’est probablement pas fan. De nombreux FAI limitent la quantité de données que vous pouvez télécharger en une journée, généralement en restreignant votre vitesse de téléchargement.

Si vous utilisez un VPN, le FAI ne peut pas détecter combien vous téléchargez par jour, car votre utilisation provient d’une source différente.

Ceci est particulièrement utile si vous utilisez un client torrent pour télécharger des fichiers, car certains FAI combattent le peer-to-peer, même s’il peut être utilisé pour partager des fichiers légaux. L’utilisation d’un VPN signifie que vous ne serez pas limité de quelque manière que ce soit.

Quelle est l’importance d’un VPN à domicile ?

Avoir un VPN à la maison n’est pas aussi vital que si vous voyagez régulièrement et que vous naviguez sur Internet sur votre ordinateur portable ou votre téléphone, mais c’est important.

Si l’accès à un réseau Wi-Fi public représente le plus grand danger, les menaces sont partout. En utilisant un VPN chez vous, vous êtes en sécurité.

Personne ne souhaite que son fournisseur d’accès vende ses données, et l’utilisation d’un VPN empêche cela. La plupart des VPN sont également disponibles à un prix très bas, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement rien à perdre à en utiliser un.

La plupart des gens ne se contenterait pas d’une simple serrure pour leur porte d’entrée ou leurs objets de valeur, et il devrait en être de même pour votre connexion Internet. Il est tout simplement logique de se doter d’une couche de sécurité supplémentaire, surtout si vous naviguez régulièrement sur le Web et l’utilisez pour votre travail et vos opérations bancaires.

Si l’on ajoute à cela des avantages supplémentaires comme la possibilité d’éviter les limites de bande passante et de contourner les restrictions géographiques en cas de besoin, un VPN est un outil essentiel. Il pourrait même vous faire économiser de l’argent si vous achetez régulièrement des vols ou des chambres d’hôtel.