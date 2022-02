Apple s’efforce de changer les perceptions sur la santé et la forme physique et de rendre les utilisateurs plus proactifs quant à leur bien-être, déclare Apple VP of Health Sumbul Desai.

Dans une récente interview, le Dr Desai a déclaré qu’Apple avait intérêt à garder ses utilisateurs en forme et en bonne santé en proposant des produits et services tels que l’Apple Watch et Apple Ftiness+.

« L’une des choses sur lesquelles nous nous concentrons vraiment est de savoir comment changer la perception de la santé, car de nombreuses personnes ne pensent aux soins de santé que lorsqu’elles sont malades, alors qu’elles pensent au bien-être et à la forme physique lorsqu’elles vont bien. Un objectif très important est de savoir comment nous combinons ces deux éléments, en indiquant clairement que la santé et le bien-être vont de pair. Les utilisateurs peuvent utiliser nos appareils de manière vraiment unique, les aidant à améliorer à la fois leur santé et leur physique. Et de cela je suis très heureux.

Les employés d’Apple se sentent responsables d’aider les gens à aller mieux en leur donnant plus d’informations sur leur santé afin qu’ils puissent être leur meilleure version et vivre une vie plus saine. »

Avec le soutien du PDG Tim Cook, qui a dit un jour qu’on pourrait se souvenir d’Apple comme avoir eu un impact sur la santé de millions d’utilisateurs, Sumbul Desai affirme que l’équipe peut y parvenir.

« Nous tenons à vous rappeler qu’il s’agit d’un objectif très important et que la santé imprègne chaque aspect du travail que nous effectuons chez Apple. Avec les services de santé et les montres Apple, nous voulons qu’iOS aide les utilisateurs à utiliser intentionnellement leurs appareils comme outils pour améliorer leur santé. Screen Time, par exemple, aide la santé mentale et essaie de ne pas laisser les utilisateurs rester trop attachés aux appareils.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons des experts en la matière, nous avons des médecins qui sont vraiment impliqués dans le processus de développement de produits, mais nous travaillons également en étroite collaboration avec nos collègues ingénieurs et responsables de conception. »

En ce qui concerne le développement de fonctionnalités liées à la santé, Desai explique que les idées futures peuvent couvrir n’importe quel aspect, ajoutant que l’une des priorités d’Apple est d’aider à résoudre des problèmes cliniques de toutes sortes : « Ce que nous nous demandons toujours, c’est comment nous pouvons réellement valider rapidement les fonctions de santé que nous nous proposons de réaliser. »

Une fois qu’une idée est validée et peut potentiellement être livrée, les équipes examinent les mesures de performance et les objectifs que la fonctionnalité doit atteindre. En plus de faire appel à des experts internes embauchés par Apple, les équipes travaillent également avec des experts externes, par exemple pour couvrir ce que les médecins feraient des informations glanées à partir de la fonction sur laquelle travaille Apple.

En ce qui concerne la confidentialité, Desai souligne la grande attention d’Apple même lorsque l’utilisateur choisit de partager des données de santé avec son médecin : « Nous permettons à l’utilisateur d’avoir un contrôle granulaire pour décider quoi partager et avec qui, donc nous voulons vraiment mettre l’utilisateur au centre pour lui permettre de prendre les décisions qu’il veut sans aucun risque. »

À la fin de l’entretien, la dirigeante d’Apple déclare que la santé est quelque chose de très précieux et que l’entreprise prend cet aspect au sérieux, travaillant quotidiennement pour offrir de nouvelles fonctionnalités aux clients.