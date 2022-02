L’iPod touch de septième génération a fêté ses 1 000 jours aujourd’hui et devrait durer longtemps, car Apple ne semble pas avoir l’intention de lancer un nouveau modèle.

En mai 2019, Apple a présenté l’iPod touch de septième génération et, 32 mois après ce lancement, il s’agit désormais du plus ancien appareil de la gamme Apple.

Au prix de 247,40 €, c’est aussi l’appareil iOS le moins cher de la liste, en plus d’offrir un écran Retina de 4 pouces et une prise casque 3,5 mm pour les plus nostalgiques. Pendant un certain temps, l’iPod touch a eu beaucoup de succès en tant qu’appareil iOS d’entrée de gamme, en particulier pour les plus petits, mais il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives telles que l’iPhone SE ou l’iPhone d’occasion qui, à un prix légèrement supérieur, offrent certainement plus.

De plus, l’iPod touch de septième génération était déjà une mise à niveau bien mineure par rapport au modèle précédent à l’époque, car il offrait la puce A10 Fusion de l’iPhone 7 et une option de stockage de 256 Go comme nouveauté. Tous les autres aspects de l’appareil, y compris les spécifications de l’appareil photo et les options de couleur, étaient identiques à ceux de l’iPod touch‌ de sixième génération. En termes de rénovations majeures, la dernière mise à jour majeure de l’iPod touch remonte à 2012.

En regardant dans le temps, l’iPod touch a encore un long chemin à parcourir pour battre le record du Mac Pro 2013, qui figurait sur la liste pendant 2 182 jours avant la mise à jour 2019.

Un iPod touch a-t-il encore du sens pour vous ou Apple doit-elle complètement abandonner la gamme iPod ?