Kanye West dit qu’il ne proposera pas son prochain album « Donda 2 » sur Apple Music et Spotify, en raison du système « oppressif » des deux sociétés.

L’album « Donda 2 » de Kanye West sera en effet disponible en exclusivité sur Stem Player, une plateforme créée par le rappeur lui-même. Le dernier travail de West sera disponible le 22 février, mais en attendant, il a dénoncé le fait que les artistes ne reçoivent qu’une fraction des revenus qui vont dans les coffres des services de streaming d’Apple, Amazon, Spotify et YouTube. On ne sait pas pourquoi West n’a pas fustigé les maisons de disques, qui prennent un pourcentage élevé des ventes et des flux de musique, même par rapport aux services de streaming. Ou peut-être qu’une partie de son choix est justement liée à vouloir promouvoir Stem Player.

Cependant, Kanye West affirme que ce choix lui a fait perdre un contrat de sponsoring avec Apple Music et avoir refusé une offre de 100 millions de la firme de Cupertino pour sortir son album sur la plateforme.

En fait, « Donda 2 » ne sera disponible en streaming sur aucun des principaux services de musique. Les fans de West devront acheter un appareil Stem Player à 200 $ avec le service attaché. En effet, cet appareil circulaire intègre le service musical du même nom inclus dans le prix et permet de décomposer les chansons en branches, de manière à isoler les pistes vocales.

On ne sait pas encore combien de chansons l’appareil peut contenir, car il nécessite également une connexion à un ordinateur via USB pour télécharger de la musique. En tout cas, West a décidé d’abandonner temporairement Apple, bien qu’il se soit associé à l’entreprise en 2021 pour lancer l’album Donda.