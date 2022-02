Dans un nouveau rapport pour Bloomberg, Mark Gurman révèle que nous pouvons nous attendre à environ sept nouveaux Mac avec la technologie Apple Silicon au cours de 2022. Les premiers modèles arriveront dès l’événement de mars.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique que ces nouveaux Mac seront équipés des processeurs suivants :

Nouvelle puce M2

Puces M1 Pro et M1 Max

Version améliorée de la M1 Max

Mais à combien de nouveaux Mac peut-on s’attendre en 2022 ? Gurman écrit qu’il attend au moins sept nouveaux Mac, tous équipés de puces Apple Silicon :

Mac mini avec puce M1 Pro

MacBook Pro 13 pouces avec puce M2, qui se placera sous les MacBook Pro 14 et 16 pouces

Mac mini avec puce M2

iMac 24 pouces avec puce M2

MacBook Air repensé avec la puce M2

iMac Pro avec puces M1 Pro et M1 Max

Petit Mac Pro, le premier avec Apple Silicon, avec une puissance équivalente à deux/quatre puces M1 Max.

Il est probable qu’Apple puisse déjà annoncer de nouveaux Mac lors du prochain événement en mars, en particulier le MacBook Pro et le Mac mini d’entrée de gamme. Gurman affirme également qu’on lui a dit qu’Apple « se prépare pour une autre série de Mac vers mai ou juin ».

« Apple voudra obtenir le support des développeurs pour les puces super puissantes du Mac Pro, donc je suppose que la société veut lancer cette machine dès la WWDC de juin, puis la commercialiser à l’automne. Le MacBook Air remis à neuf devrait arriver pour la saison des fêtes, il devrait donc sortir à cette période de l’année, même si Apple avait initialement prévu de le lancer fin 2021 ou début 2022. »

Lors de la deuxième série d’annonces Mac, la firme de Cupertino pourrait se concentrer sur le nouvel iMac Pro 27 pouces et le nouveau Mac Pro.

« Les puces Mac Pro seront disponibles en deux versions principales : une qui doublera les capacités du M1 Max et une qui les quadruplera même. Il s’agira de puces avec, respectivement, 20 cœurs de processeur et 64 cœurs graphiques et 40 cœurs de processeur et 128 cœurs graphiques.

Les versions Pro et Max de la puce M2 ne seront lancées qu’en 2023 avec la première puce M3. »

Le prochain iMac Pro embarquera un écran 27″ avec les technologies mini-LED et la technologie ProMotion et sera propulsé par les puces M1 Pro et M1 Max. Côté design en revanche, la société misera sur des couleurs beaucoup plus sobres, en accord avec le générations précédentes, très probablement gris sidéral et argent, afin de se différencier davantage de la version de base de l’iMac, qui devrait rester à seulement 24 pouces.