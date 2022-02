La catégorie des meilleurs jeux iPhone peut être vraiment écrasante avec la quantité de jeux disponibles, certains valent le coup et d’autres sont à éviter, mais ceux qui valent le coup doivent absolument avoir une place dans votre dossier de jeux. Notre équipe éditoriale et Olivia Martinez ont compilé une liste des 51 meilleurs jeux que l’iPhone a à offrir. Si vous avez un long trajet ennuyeux pour vous rendre au travail, c’est la meilleure façon de tuer le temps. ne perdons pas de temps, commençons notre liste !!!

51.Pachinko

Genre : Jeu de puzzle

Prix : Gratuit avec achat dans le jeu

Le pachinko est un jeu qui ressemble un peu aux flippers aux États-Unis. Au Japon, les machines à Pachinko sont utilisées comme appareils de jeu dans les salons de Pachinko, où les gens jouent pour gagner des prix ou de l’argent. C’est l’un des jeux les plus populaires dans les casinos en ligne. Si vous êtes un fan de ces jeux, nous vous recommandons les jeux machines à sous gratuites, qui sont des jeux gratuits similaires au jeu Pachinko.

Les machines d’origine étaient entièrement mécaniques. Le jeu émule les premiers modèles mécaniques. Il faut un peu d’adresse pour lancer la boule dans certaines zones de la machine, mais il faut aussi un peu de chance pour faire tomber la boule dans une « aile » ou un « seau » et toucher le jackpot depuis la banque de boules. Pour plus d’informations, consultez le site :

Pour jouer, déplacez le levier vers le bas en faisant glisser votre doigt le long du jeu de haut en bas, puis soulevez votre doigt pour relâcher le levier. La force avec laquelle la balle est lancée dépend de la distance à laquelle vous tirez sur le levier. Les balles sont lancées dans la glissière située à gauche et tombent du haut vers le bas. Vous touchez le jackpot si votre balle tombe dans une « aile », un « seau » ou le centre du jeu. La banque vous paie des balles supplémentaires. Lorsqu’une balle frappe une « aile » ou le centre du jeu, une ou plusieurs « ailes » s’ouvrent. Des ailes largement ouvertes donnent beaucoup plus de chances qu’une balle frappée dans celles-ci touche le jackpot.

50. Angry Birds Journey

Genre : Aventure / Puzzle

Prix : Gratuit avec achats in-game

Nous avons une nouvelle entrée dans la série Angry Birds, et c’est très amusant. Nous parcourons le monde avec notre bande d’oiseaux préférés à la recherche d’Egg Wonders (artefacts en forme d’œuf) dans une course contre la montre avant que les Piggies ne mettent la main dessus. Il y a des tonnes de récompenses à débloquer à chaque niveau. C’est le jeu décontracté idéal pour jouer dès que vous avez un moment de libre ou que vous avez envie de tester votre cerveau avec des énigmes.

49. Les Simpsons Tapped Out

Genre : simulation

Prix : gratuit avec achats en jeu

Les Simpsons sont dans une situation étrange en ce moment. Les téléspectateurs modernes ne semblent plus les regarder, ou s’en prennent à eux quand ils le font, mais on ne peut nier son emprise antérieure sur l’esprit du temps. Tapped Out s’efforce de maintenir l’intérêt de la famille de dessins animés préférée des Américains en offrant aux fans et aux nouveaux venus une collection de simulations de villes et de mini-jeux unique en son genre et très attrayante.

48. Alien Isolation

Genre : Horreur de survie

Prix : 12,99 €/14,99 $.

L’incroyable jeu pour console et PC est enfin disponible sur iPhone, et il est excellent ! Basé sur la franchise cinématographique Alien, Isolation est incroyable sur iOS, gardant la même atmosphère tendue alors que vous vous baladez dans votre vaisseau. Au moindre bruit ou mouvement, vous tirez sporadiquement ou courez pour sauver votre vie de l’Alien qui erre dans le vaisseau à la recherche de quelque chose à dévorer. Ce jeu est très similaire aux versions console et PC, il vaut donc la peine d’y jouer si vous ne l’avez jamais fait.

47. Marvel Future Revolution

Genre : Action-aventure

Prix : Gratuit avec achats in-game

Ce jeu d’action-aventure visuellement époustouflant est ce qui se rapproche le plus d’un jeu Avengers à part entière sur les plateformes mobiles. Il témoigne de l’évolution de la plateforme au cours des dernières années, rattrapant rapidement un jeu comme la Switch. Bien qu’il manque d’options de contrôleur pour le moment, c’est toujours très amusant de jouer à travers un mash-up Marvel à la troisième personne, axé sur l’histoire, avec de nombreux héros qui ont atteint le grand écran au cours des 15 dernières années.

46. League of Legends : Wild Rift

Genre : MOBA

Prix : gratuit avec achats dans le jeu

Wild Rift est une réussite remarquable dans la mesure où il prend l’un des jeux les plus populaires au monde et le fait fonctionner sur mobile. Il s’agit d’un spinoff, techniquement, mais il ressemble tellement au vrai jeu, y compris un énorme roster qui ne cesse de s’agrandir, que les fans inconditionnels et les nouveaux venus (je suis moi-même un nouveau venu !) ne devraient pas avoir de mal à se familiariser avec ce MOBA grâce aux excellentes commandes mobiles et à un tutoriel très accueillant.

45. Song Pop

Genre : Trivia

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

Jouer à Song Pop avec des amis, c’est comme partager le contrôle du câble auxiliaire lors d’un long trajet en voiture – peut-être que je sors de l’ordinaire ici. Song Pop, c’est Name That Tune sans les droits d’utilisation du titre. Avec des chansons de tous les genres et de toutes les époques, vous pouvez mettre les autres au défi de vous battre à votre propre jeu, ou essayer de les détrôner dans les catégories où ils sont les plus forts. Pour ma part, j’ai trouvé nostalgique (et ringard) de défier ma femme pour voir qui peut identifier le plus de rock alternatif des années 2000 et de hip-hop classique. Quels que soient vos goûts musicaux, il y a un plaisir universel dans les quiz musicaux où la course aux bonnes réponses et les extraits de chansons eux-mêmes sont tout aussi divertissants.

44. Reigns : Game of Thrones

Genre : Casse-tête

Prix : $3.99 / €3.99

N’aimez-vous pas qu’un jeu prenne son nom au pied de la lettre ? Love You to Bits vous met dans la peau d’un jeune astronaute dont la petite amie robot est réduite en miettes sous ses yeux lors d’un crash. Ses différentes parties – de la tête aux pieds et tout ce qu’il y a entre les deux – sont éparpillées dans la galaxie dans des positions précaires, et vous devez aller les récupérer afin de la reconstituer. Il s’agit d’une histoire d’amour futuriste à la Humpty Dumpty, le tout enveloppé dans un jeu de puzzle brillamment fantaisiste rempli de créatures étranges, de planètes bizarres et même d’un robot disco bizarre.

43. Crash Bandicoot : On the Run

Genre : Aventure

Prix : Gratuit avec achats in-game

Crash Bandicoot est un jeu dont on ne se lasse jamais. J’y ai joué sur la PS1 quand j’étais enfant et j’ai profité de la dernière version sur console l’année dernière. Ce jeu me passionnera toujours. On the Run explique parfaitement le jeu. Il s’agit d’un jeu de course sans fin dans lequel Crash, Coco et Aku Aku traversent différents niveaux pour sauver le multivers du Dr Cortex. Ce jeu reprend les commandes du jeu sur console, l’attaque tournante de Crash et les sauts glissés. Déverrouillez des skins sympas, améliorez la base du bandicoot et disposez même d’une option multijoueur ; vous pourrez vous amuser à l’infini.

42. Mon ami Pedro : Ripe for Revenge

Genre : Action

Prix : Gratuit avec achats in-app

Beaucoup de jeux ont des dérivés sur mobile, mais ils ne sont pas toujours du même genre. Ripe for Revenge est donc un jeu qui ressemble suffisamment au jeu original sur console et PC pour être familier aux joueurs expérimentés, tout en étant suffisamment différent pour que ces joueurs aient envie de découvrir les deux versions. Grâce à des modifications judicieuses des commandes, Ripe For Revenge conserve le style chaotique de My Friend Pedro, même si les graphismes sont faussement doux.

41. Dead Cells

Genre : Action-roguelite

Prix : $4.99 / €7.99

Dead Cells a été l’un des plus grands jeux de son année de lancement (2017) et même s’il est arrivé sur les téléphones plus récemment, (2020), je ne lui ai donné sa chance que tout récemment. J’ai eu tort d’attendre. Dead Cells combine beaucoup d’éléments tendances comme des combats super durs, un système de progression roguelite et un style artistique rétro magnifique, mais il fait tout cela et plus encore de manière si fluide qu’il est difficile de le poser. Si vous jouez à ce jeu dans le train, faites attention à l’approche de votre arrêt. Vous risquez d’être tellement plongé dans le jeu que vous oublierez de sortir.

40. Tetris

Genre : Casse-tête

Prix : Gratuit avec achats in-game

Parfois, on ne peut pas se tromper avec un classique. Tetris est l’un de ces classiques. Ce jeu de puzzle avec des blocs qui tombent a résisté à l’épreuve brutale du temps qui a fait perdre leur pertinence à d’innombrables autres jeux parce que, eh bien, il est peut-être parfait. Oui, sur l’App Store, il perd un peu de son charme en raison de la pression exercée pour vendre des microtransactions, mais au fond, le jeu reste l’un des plus grands de tous les temps, et quelques publicités ne font pas dérailler ce chef-d’œuvre encore remarquable, mais simple.

39. Mots croisés du New York Times

Genre : Casse-tête

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

Appel à toutes les élites côtières, votre application est prête. Je plaisante ! Les mots croisés du New York Times sont réputés pour être difficiles et gratifiants, et vous pouvez désormais accéder à ses énigmes quand vous le souhaitez, sans avoir besoin de transporter l’un de ces journaux démodés ou quel que soit leur nom. Téléchargez-le et vous demanderez à vos amis et collègues de travail ce qu’est un mot de cinq lettres pour « sérieux » en un rien de temps.

38. 1sland

Genre : Bataille royale

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

1sland est une bataille royale, mais comme aucune autre à laquelle vous avez déjà joué. En fait, c’est le premier jeu du genre qu’on pourrait raisonnablement qualifier de zen. Plutôt qu’une course folle pour dépasser la limite et survivre aux quelque 99 autres, 1sland se joue en direct, toutes les quatre heures, alors que les joueurs participants font la course pour être les premiers à découvrir une île dans leur bateau. Dans l’intervalle, vous pourrez améliorer et personnaliser votre bateau, mais même lorsqu’un événement est en cours, les couleurs pastel du jeu et les signaux audio paisibles donnent l’impression d’une course apathique sur des coussins de canapé confortables.

37. NFL Clash

Genre : Stratégie

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

NFL Clash est, comme son nom l’indique, une réinvention du micro-RTS populaire que Clash Royale a contribué à faire exploser sur la scène il y a des années. Il existe littéralement des dizaines de jeux viables dans ce moule, mais le nouveau NFL Clash offre un regard intéressant sur les éléments de base du genre, comme la collecte de héros (maintenant des athlètes vedettes) et la prise de contrôle du territoire (maintenant le terrain de football). Si vous avez apprécié Clash Royale ou des jeux similaires et que vous êtes un fan de football, voici une solide réinvention de cette roue éprouvée.

36. Rocket League Sideswipe

Genre : Sports

Prix : Gratuit avec achats in-game

Le jeu de football automobile préféré de tous – Rocket League – est génial sur iOS. Il y a de légères différences entre PC et console, mais c’est tout aussi amusant. Affrontez-les dans trois modes : 1v1, 2v2 et Hoops. Les commandes sont légèrement différentes des versions PC et console, mais elles sont simples et faciles à utiliser. Vous pouvez personnaliser vos voitures avec des skins, des peintures, des pneus et des animations de voitures sympas. Dans l’ensemble, la version de poche de ce jeu est idéale pour les déplacements.

35. Nova Island

Genre : Carte

Prix : gratuit avec achats dans le jeu

Un jeu de cartes avec une touche d’originalité. Nova Island est une bataille de cartes en 1 contre 1. Vous vous battez pour un territoire en utilisant votre deck et en collectant des Nova, une ressource précieuse. La première personne à collecter 20 victoires. Jouez des cartes pour gagner en force, infliger des dégâts et perturber la stratégie de votre adversaire. Pour ceux qui aiment les systèmes de classement, il y a même un PvP compétitif où vous pouvez grimper dans le classement. Un excellent choix pour ceux qui aiment un jeu de stratégie intense sans action.

34. Golf Odyssey

Genre : Golf/puzzle

Prix : Gratuit avec achats in-game

Si la folie de What The Golf ? n’est pas votre truc, Golf Odyssey vous propose un casse-tête plus tranquille autour du golf. Développé par une seule personne, la palette de couleurs de Golf Odyssey est fraîche et reposante, tout comme sa musique, et le mécanisme central qui consiste à faire sauter des balles de golf par-dessus des obstacles et à faire des trous en un est aussi difficile à oublier que les meilleurs favoris de l’App Store. Si vous avez déjà joué au jeu multijoueur Tanks en grandissant, Golf Odyssey y ressemble un peu, mais sans les explosions.

33. Slime – Isekai Memories

Genre : RPG

Prix : Gratuit avec achats en jeu

Basé sur le très populaire anime, That Time I Got Reincarnated as a Slime. Slime Isakai est un RPG de combat en 3D qui reprend de nombreux arcs de l’anime et quelques nouvelles aventures. Les voix sont les mêmes que dans l’anime original, ce qui donne aux fans de la série quelque chose d’agréable. Le jeu fait appel à de nombreux personnages de l’anime, ce qui permet aux fans d’en savoir plus sur cet excellent anime.

32. Beatstar

Genre : Musique

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

Si vous ne vous êtes jamais vraiment remis de la disparition de Rock Band et Guitar Hero de la culture pop, Beatstar maintient en vie vos rêves de jeu musical. Avec la même sorte de route de notes à jouer de la manière la plus experte possible et une bibliothèque de vraies chansons dans lesquelles puiser, y compris même dans votre propre bibliothèque Apple Music, Beatstar est en fait un Pocket Rock Band, avec des difficultés de différents degrés pour convenir à tous les niveaux de compétence des joueurs.

31. Son histoire

Genre : Aventure

Prix : 3,99 $ | 3,99 € (en anglais)

Her Story a explosé il y a quelques années grâce à son gameplay innovant qui mettait les joueurs dans la peau d’enquêteurs regardant les enregistrements d’interrogatoires d’une femme et essayant de déterminer la vérité sur cette affaire. Le jeu est brillant parce qu’il ne vous tient jamais la main et ne se soucie même pas de résoudre les choses pour vous. Une fois que vous pensez avoir tout compris, vous le signalez dans le jeu et… c’est tout. Peu orthodoxe, et susceptible de ne jamais être répété, Her Story est l’un des meilleurs jeux narratifs jamais vus sur iPhone.

30. Hyper Light Drifter

Genre : Action-RPG

Prix : 4,99 dollars | 4,99 livres sterling

Hyper Light Drifter est l’un de ces jeux pour lesquels il est difficile de trouver quelqu’un qui ne l’apprécie pas. Une bande-son qui tue, des graphismes magnifiques, un gameplay de mêlée précis et engageant et des éléments de RPG amusants en font l’un des jeux les plus complets sur toutes ses nombreuses plateformes, mais parfois cela le rend encore meilleur sur mobile, quand on a l’impression que rien n’a été compromis pour la livraison sur mobile.

29. Stardew Valley

Genre : Simulation

Prix : 4,99$ | 4,99€

La scène indépendante a accueilli de nombreux successeurs spirituels qui ont surpassé leurs inspirateurs. Stardew Valley, inspiré de Harvest Moon, est l’une des plus grandes réussites dans ce domaine. On y trouve tout ce que les fans de simulation de vie à la ferme veulent, comme la dynamique des relations, les tournois de pêche, un grand méchant corporatif et la rotation des cultures. Vous savez, l’essentiel.

28. Oddmar

Genre : Plateformeur

Prix : 4,99 $ | 4,99 € (4,99 €)

Oddmar est l’une de mes surprises préférées de ces derniers temps, offrant des niveaux complexes et des visuels différents de tout ce que j’ai vu sur les iPhones. C’est un jeu d’action avec des éléments de plateforme, ou peut-être un jeu de plateforme avec des combats d’action ? C’est difficile à dire, il est à cheval sur cette ligne très bien, et wow, il joue bien en le faisant.

27. SpellTower

Genre : Casse-tête

Prix : Gratuit avec des achats dans le jeu

SpellTower est un jeu de Zach Gage, ce qui est une approbation en soi pour ceux qui sont au courant. Si vous n’êtes pas familier avec les applications de Gage, il réimagine des jeux classiques comme le Solitaire et les échecs avec des règles et des mécanismes de jeu nouveaux et intéressants. Dans SpellTower, Gage reconstruit le jeu de mots cachés avec de nouvelles idées qui rendent le jeu plus complexe, plus agréable et plus durable grâce à des défis quotidiens qui vous feront revenir à chaque trajet en train ou en bus.

26. Hearthstone

Genre : Carte

Prix : gratuit avec achats dans le jeu

Royauté parmi les jeux de cartes à collectionner, Hearthstone a gagné son trône avec des systèmes de jeu et des cartes à chasser parmi les plus profonds et les plus gratifiants du genre. Bien sûr, le fait qu’il s’agisse d’un produit Blizzard lui donne un bon départ aussi, mais il a naturellement gagné cette avance parce que Blizzard livre si souvent quelque chose d’excellent. Si vous aimez les GCC, ce jeu va probablement devenir votre nouvelle obsession.

25. Derrière le cadre

Genre : Aventure

Prix : $4.99 / €4.49

Je n’hésite pas à mettre en avant un jeu court mémorable, et les 60 minutes de jeu de Behind The Frame ne m’empêchent pas de le recommander. Entre animation à la Ghibli et jeu de puzzle/peinture, les joueurs explorent les souvenirs d’une artiste nostalgique qui peint des monuments de son passé. C’est tranquille, magnifique et méditatif.

24. Pokemon Go

Genre : réalité augmentée

Prix : gratuit avec achats dans le jeu

Il n’est probablement pas nécessaire de le présenter, mais faisons comme si c’était le cas. Pokemon Go est le jeu qui a amené la capture de Pokemon à mi-chemin dans le monde réel. Grâce aux données des cartes satellites et à l’intégralité du Pokedex à chasser, Pokemon Go est devenu un phénomène mondial il y a cinq ans et repousse aujourd’hui encore tous les concurrents de la RA. Si vous aimez les Pokemon ou si vous avez juste besoin d’une excuse pour faire plus de promenades, rien ne vous servira mieux.

23. Sous : Les profondeurs de la peur

Genre : horreur-aventure

Prix : $5.99 / €5.99

Il existe d’innombrables jeux d’horreur à la première personne sur iOS, mais peu de ceux que j’ai trouvés jusqu’à présent ont été aussi intéressants que Under : Depths of Fear. Situé sur un bateau à vapeur il y a des décennies, l’horreur historique donne lieu à une histoire troublante. Les joueurs errent sur le bateau, évitant un monstre semblable à It Follows, tout en récupérant des mémos vocaux d’époque et en résolvant des énigmes. Le jeu respecte un grand nombre de tropes d’horreur, mais dans cette familiarité, il génère des frayeurs véritablement efficaces.

22. The Longest Road on Earth

Genre : Aventure

Prix : $3.99 / €3.99

The Longest Road on Earth est peut-être un jeu trop bizarre pour être apprécié de tous, mais il est à la fois audacieux et apaisant et mérite votre attention. Dans ce jeu, les joueurs jouent le rôle de plusieurs personnes, des animaux anthropomorphes en fait, et vivent leur vie pixelisée en noir et blanc au son d’une excellente bande-son indie pop. Pensez au jeu comme à Sayonara Wild Hearts, mais au lieu de la dreampop qui fait battre le cœur, c’est folklorique, mélancolique et réfléchi.

21. Animal Crossing : Pocket Camp

Genre : Sim

Prix : Gratuit (avec des achats in-app)

Parce que personne ne veut attendre plus longtemps pour Animal Crossing sur Switch. Il n’a pas tout à fait les joies infinies de ses cousins sur console portable, mais il y a un charme adorable à trouver ici en concevant votre propre terrain de camping et en accueillant vos stars préférées d’Animal Crossing. De plus, il n’y a pas vraiment de raison d’investir avec de l’argent réel non plus puisque vous pêchez, attrapez des insectes, cueillez des fruits, concevez votre campeur et arrosez même des fleurs pour passer le temps avant l’arrivée d’un jeu complet.

20. Limbo

Genre : Plateformeur

Prix : 3,99 dollars | 3,99 livres sterling

Avec un peu de chance, vous avez déjà joué à Limbo, mais si vous l’avez manqué, il est tout à fait à sa place sur mobile. Ce jeu de plates-formes cinématique en noir et blanc est rempli de pièges mortels, d’enfants de l’ombre effrayants et d’araignées géantes. En supposant que vous puissiez supporter tout cela, c’est aussi l’un des meilleurs jeux de plates-formes, et des meilleurs indépendants en général, de ces 20 dernières années. Jouez-le, puis trouvez Inside et jouez-le aussi.

19. Very Little Nightmares

Genre : Puzzle-platformer

Prix : 6,99 dollars | 6,99 livres sterling

Si vous avez déjà aimé et terminé Little Nightmares et Little Nightmares 2 sur PC et consoles, ce spinoff mobile capture l’essence de la série tout en offrant une troisième entrée différente dans la série que les fans ne devraient pas manquer. Il n’a pas toutes les qualités des jeux principaux, mais l’atmosphère de cette histoire secondaire est toujours aussi riche, comme elle l’a toujours été.

18. Monument Valley 2

Genre : Casse-tête

Prix : 4,99 $ | 4,99 € (en anglais)

Reprenez le style Escher du premier jeu, rendez-le plus beau, plus difficile et plus grandiose. C’est le plan de Monument Valley 2, car il semble que l’équipe d’Ustwo Games ait réussi. Bien que la suite n’ait pas enflammé le monde du mobile de la même manière que l’original, c’est en fait le meilleur jeu dans l’ensemble, bien que les deux valent la peine d’être joués, alors commencez peut-être par le premier si vous ne les avez pas encore essayés.

17. PUBG Mobile

Genre : Bataille royale

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

PUBG a allumé la mèche de l’obsession du monde du jeu pour la bataille royale, et bien qu’aujourd’hui il ait souvent été supplanté par d’autres jeux du genre, pour les puristes, il n’y a toujours rien de mieux. PUBG Mobile est une entité un peu étrange par rapport aux versions console et PC, car les événements du jeu sont beaucoup plus délirants que le jeu principal, mais la survie et le jeu de tir sont toujours là, dans toute leur beauté.

16. Madden NFL 21 Mobile

Genre : Football américain

Prix : Gratuit avec achats in-game

Peu de simulations sportives se transposent aussi bien sur mobile, mais Madden est le meilleur des meilleurs. Grâce à l’abondance de contenu croisé entre Madden Mobile et le jeu principal, les inconditionnels peuvent suivre le rythme de la compétition quel que soit l’endroit où ils jouent, et certains modes uniques vous permettent d’expérimenter de nouvelles façons de jouer lorsque vous êtes loin de votre PC ou de votre console. Si c’est dans le jeu, c’est sur votre iPhone.

15. Ikemen Sengoku

Genre : Simulation

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

Si les simulations de rencontres sont votre truc, vous êtes servis. Ikemen vous emmène à Sengoku, au Japon, où vous disposez d’une sélection de personnages masculins basés sur de véritables personnages historiques japonais prêts à vous faire la cour. L’histoire est amusante, flirteuse et émouvante, selon le chemin que vous décidez de prendre. Vous recevez cinq chapitres par jour, ce qui vous donne juste assez pour que vous en redemandiez. Il s’agit d’un jeu basé sur une histoire, ce qui signifie beaucoup de lecture, parfait pour jouer pendant le trajet ou avant de se coucher.

14. Ce qui reste Edith Finch

Genre : Aventure

Prix : $4.99 / €4.49

Il ne vous faudra que deux heures pour terminer What Remains of Edith Finch, et le jeu veut que vous le fassiez de cette façon pour garder son rythme intact. Ce court laps de temps renferme l’une des « walking sims » les plus appréciées à ce jour. La famille Finch est maudite, et c’est à vous de découvrir pourquoi et comment tous les membres de votre famille sont morts dans des tragédies remontant à plusieurs décennies. Oui, c’est un peu déprimant – on ne peut pas mentir – mais c’est aussi un jeu magnifiquement conçu et d’une diversité impressionnante dans ses mécanismes de jeu, chaque souvenir tragique se déroulant d’une manière unique.

13. Genshin Impact

Genre : RPG

Prix : Gratuit avec achats in-game

Nous n’aurons probablement jamais Breath of the Wild sur les téléphones portables, mais Genshin Impact est la prochaine meilleure chose à faire. Ce jeu de gacha en monde ouvert s’inspire fortement de Zelda, notamment dans la conception du monde, mais la transformation en anime et les systèmes d’objets et de niveaux plus profonds en font un jeu à part entière. C’est l’un des meilleurs exemples d’un véritable jeu en monde ouvert sur mobile.

12. Night in the Woods

Genre : Aventure

Prix : $5.99 / €4.99

Bien que son nom suggère une histoire d’horreur, Night In The Woods est en réalité un récit de passage à l’âge adulte sur Mae Borowski, une étudiante qui a abandonné ses études et qui retourne dans sa petite ville pitoyable, sans direction et pleine d’appréhension existentielle. En tant que Mae, les joueurs trouveront leur chemin dans une ville oubliée par les autoroutes et tour à tour détestée ou défendue avec zèle par ses habitants. C’est à la fois triste, hilarant et poignant. Ah oui, et Mae est un chat.

11. Oxenfree

Genre : aventure

Prix : 4,99

Oxenfree est l’un des meilleurs jeux d’aventure de la dernière décennie, alors quel que soit l’endroit où vous y jouez, cela en vaudra la peine. Mais le fait que vous puissiez jouer à ce thriller surnaturel pour adolescents directement sur votre iPhone ou iPad est une excellente proposition, car le système 2D axé sur le dialogue est parfaitement adapté à l’écran tactile. Oxenfree a révolutionné le genre « choisissez votre propre aventure » grâce à un arbre de dialogue remarquablement réaliste qui ressemble à de vraies conversations, ce qui permet d’éviter les sections parlantes et de se concentrer sur les fantômes extradimensionnels qui s’invitent à votre fête.

10. Call of Duty Mobile

Genre : Tireur d’élite

Prix : Gratuit avec achats in-game

Call of Duty a dominé le classement des ventes de consoles chaque année pendant près de deux décennies consécutives, et maintenant les studios de jeux mobiles doivent faire face à sa prise de contrôle de leur plateforme également. COD Mobile a fait irruption sur la scène et est rapidement devenu un succès grâce à d’excellents mécanismes et à des éléments à débloquer aussi profonds que l’océan. Avec des mises à jour de contenu constantes, c’est le genre de jeu à service en direct auquel les joueurs de console et de PC sont habitués, traduit parfaitement sur leurs iPhones.

9. Among Us

Genre : Déduction sociale

Prix : Gratuit avec des achats dans le jeu.

Ce Little Game That Could a été construit par seulement trois personnes en 2018 (l’équipe en compte désormais quatre), mais pendant la pandémie, son mélange amusant de tromperie et de déduction a séduit des millions de joueurs dans le monde. Si vous avez déjà joué à Loup-garou, voyez Among Us comme ça, mais dans l’espace, avec des avatars idiots de gens de l’espace. Ce jeu est génial lorsqu’il est bien joué et peut être aussi décontracté ou stratégique que votre groupe le souhaite.

8. GTA : Vice City

Genre : Action-aventure en monde ouvert

Prix : 6,99 dollars | 6,99 livres sterling

Les classiques ne disparaissent jamais vraiment, et San Andreas, le plus grand des jeux de GTA de l’ère PS2, est toujours un classique qui mérite d’être joué aujourd’hui. Avec une histoire qui commence sérieusement sur un gang de rue déchiré avant de se lancer dans des missions délirantes comme le vol de jetpacks secrets d’analogues de la Zone 51, GTA San Andreas est le plus grand et souvent considéré comme le meilleur de la collection GTA d’antan. Mais si vous êtes plutôt un fan de Vice City, il est également disponible sur iPhone.

7. Le Jackbox Party Pack

Genre : Party/trivia

Prix : Divers

C’est le jeu le plus cher de cette liste, quel que soit le Party Pack que vous achetez, mais si l’on considère que les quelque 30 $ qu’il vous coûtera vous permettront de passer d’innombrables heures à rire avec vos amis, nous pensons que Jackbox est un bon investissement. Ces collections de jeux de fête fonctionnent que vous soyez un génie de la comédie ou non, car les configurations qu’ils vous donnent si souvent se terminent dans l’hilarité, peu importe ce que vous faites.

6. Un téléphone perdu normal

Genre : Aventure

Prix : 1,99$ | 1,99€

Parmi les expériences payantes les moins chères de cette liste, A Normal Lost Phone est celle qui vous en donne le plus pour votre argent. Ce jeu d’aventure inventif prétend que votre téléphone est celui de quelqu’un d’autre et vous demande de fouiner pour découvrir à qui appartient ce téléphone et à quoi ressemble sa vie. Il s’agit d’une histoire unique, alors ne vous attendez pas à des mystères générés de manière procédurale, mais cette histoire unique est mémorable. Je pense à cela comme si Gone Home était raconté à travers une interface de faux téléphone au lieu d’une histoire à la première personne.

5. Pokemon Unite

Genre : MOBA

Prix : Gratuit avec achats en jeu

Tout le monde aime Pokemon. C’est littéralement l’une des plus grandes franchises au monde. Et maintenant, avec un nouveau jeu gratuit exclusivement pour mobile, qui ne voudrait pas jouer à Pokemon Unite ? Faites équipe dans un MOBA 5v5 pour une bataille stratégique en équipe. Le but est d’obtenir le plus d’énergie EOS possible. Vous pouvez la récupérer en combattant des Pokemon sauvages ou en repoussant vos adversaires vers leur base. Choisissez parmi une sélection de 29 Pokemon, et d’autres seront ajoutés progressivement.

4. Mario Kart Tour

Genre : Racer

Prix : Gratuit avec achats dans le jeu

Qui n’aime pas Mario Kart ? Sérieusement. Je ne connais personne qui pourrait dire ça, et vous ? Bien qu’il ne s’agisse pas d’une traduction à l’identique de Mario Kart 8, il s’agit d’un excellent dérivé mobile qui conserve le charme et le plafond d’adresse trompeur du best-seller de Nintendo. C’est également l’un des jeux les mieux supportés de cette liste, avec des mises à jour régulières ajoutant de nouveaux parcours et événements pour vous faire dériver vers le prochain virage pour toujours.

3. Minecraft

Genre : Simulation

Prix : 6,99$ | 6,99€

L’indomptable Minecraft mérite bien sûr une place de choix dans notre liste, surtout quand il n’est pas du tout compromis par la plateforme. Avec le crossplay et l’ensemble des fonctionnalités proposées, c’est l’expérience Minecraft pure que les joueurs recherchent. Donnez vie à des mondes uniques remplis d’engins, de points de repère et de nombreux monstres à combattre, ou passez en mode créatif et construisez, construisez et construisez. Si vous pouvez le penser, vous pouvez le créer.

2. Geoguesser

Genre : Trivia

Prix : Gratuit

Il y a quelque chose de si absorbant dans la boucle de jeu étrange de GeoGuessr. Il ne ressemble à rien d’autre dans cette liste. On vous montre une image provenant des données de Google Maps quelque part dans le monde. Vous devez ensuite deviner d’où elle vient. Plus vous êtes proche, plus vous marquez de points. C’est simple, mais irrésistible. Bien sûr, il s’agit probablement d’un programme destiné à entraîner les services de localisation de l’IA, mais cela ne me dérange pas de donner un coup de main à nos robots en échange de la sensation de toucher le centre de la cible.

1. Florence

Genre : Aventure

Prix : $2.99 | €2.99

La plupart des jeux de cette liste sont conçus pour être joués éternellement. Florence est conçu pour être joué une fois, et selon la longueur de votre trajet, peut-être même en une seule séance. D’une durée d’environ 40 minutes, ce drame relationnel repense le gameplay en donnant aux joueurs des tâches de type WarioWare pour simuler la vie quotidienne, comme se brosser les dents, aller à l’école, et malheureusement rompre avec son partenaire. Il s’agit d’une histoire humaine, riche en art et en musique, qui, malgré sa brièveté, risque de vous accompagner longtemps.