Le fournisseur Apple BOE a des problèmes pour fabriquer des écrans OLED pour iPhone en raison de la pénurie continue de puces dans le monde.

Comme le rapporte The Elec, la pénurie affectera la production au moins pour les mois de février et mars. BOE obtient les circuits intégrés pour les pilotes vidéo qu’il utilise dans ses écrans iPhone auprès de LX Semicon, mais la production de l’entreprise n’atteint pas ses objectifs. De plus, en raison de la capacité de production limitée des fonderies, LX Semicon donne la priorité à la fourniture de circuits intégrés à LG Display et non à BOE.

En conséquence, BOE réduit le volume de production de panneaux OLED de trois à deux millions d’unités. Selon les dernières estimations, Apple a commandé environ 10 millions d’unités d’écrans OLED à BOE pour le premier semestre 2022 et il n’est pas clair pour le moment si la pénurie aura un impact sur les stocks d’‌iPhone‌.

Malgré cette situation, BOE se préparerait toujours à fournir des écrans OLED LTPS pour l’iPhone 14. Il s’agit de panneaux OLED à transistors à couche mince (TFT) à basse température de type LTPS 6.06. De plus, l’extension des écrans 120 Hz aux modèles d’iPhone 14 non Pro semble exclue.