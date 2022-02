Apple TV+ a ajouté Amanda Seyfried au casting de la prochaine série d’anthologie « The Crowded Room« .

La série The Crowded Room mettra en vedette Tom Holland aux côtés d’Amanda Seyfried, surtout connue pour son travail dans des séries telles que « All My Children » et « As the World Turns ». Selon Deadline, Amanda Seyfried jouera Rya, une psychologue et mère célibataire qui ne peut s’empêcher de faire passer ses patients en premier alors qu’elle s’attaque au cas le plus difficile de sa carrière.

« « The Crowded Room » est une série d’anthologies fascinantes qui explorera les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et appris à vivre avec succès avec la maladie mentale. La première saison d’anthologie de 10 épisodes est un thriller captivant, inspiré de la biographie primée de Daniel Keyes « The Minds of Billy Milligan ». Il raconte l’histoire de Billy Milligan (Hollande), la première personne à être acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple (maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité). »

Chaque saison racontera une histoire différente avec les mêmes acteurs et un thème similaire. Pour le moment, Apple n’a pas encore partagé la date de lancement de cette série sur Apple TV+.