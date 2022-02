Pour mettre en évidence les fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 13, Apple a partagé le court métrage « La vie n’est qu’un rêve » réalisé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook sur YouTube.

La séquence de 21 minutes a été entièrement tournée sur l’iPhone 13 Pro et raconte l’histoire d’un entrepreneur de pompes funèbres qui doit trouver de nouveaux bois pour construire un cercueil pour le sauveur de son village. Cependant, au cours de son périple, il finit par réveiller le fantôme d’un ancien combattant. Le casting est composé de Yoo Hai-jin, Kim Ok-vin et Park Jeong-min, avec la bande originale de Jang Young-gyu (que vous pouvez écouter sur Apple Music).

Le réalisateur Park Chan-wook est connu pour des films tels que Joint Security Area (2000), Oldboy (2003) et The Handmaiden (2016). En plus du court métrage, Apple a également partagé une vidéo de 3 minutes des coulisses de cette séquence.