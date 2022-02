« The Big Conn » est une docu-série en quatre parties consacrée à un fait divers qui arrivera en mai sur Apple TV+, accompagné d’un podcast qui sera lancé en exclusivité sur Apple Podcast.

« The Big Conn » racontera l’histoire de l’ancien avocat de l’est du Kentucky, Eric C. Conn, connu pour avoir fraudé le gouvernement pour plus d’un demi-milliard de dollars dans la plus grande affaire de fraude à la sécurité sociale de l’histoire des États-Unis. Un podcast lié au documentaire sera lancé sur Apple Podcast, plongeant dans le style de vie scandaleux de Conn grâce à des interviews exclusives et des détails sur les coulisses.

« The Big Conn » fera ses débuts mondiaux au SXSW Film Festival, aux côtés d’autres contenus Apple TV+ tels que « Cha Cha Real Smooth », « WeCrashed », « They Call Me Magic » et « Shining Girls ». Les deux premiers épisodes seront projetés le 16 mars au Paramount Theatre. La série et le podcast seront officiellement lancés sur TV+ et Apple Podcast le 5 mai.