The Pokemon Company a annoncé qu’une première version bêta sur invitation uniquement de « Pokémon Trading Card Game Live » sera lancée sur iOS, macOS et d’autres plateformes le 22 février, peu avant ses débuts officiels.

« Pokémon Trading Card Game Live » a été annoncé pour la première fois en septembre 2021, mais la sortie a été reportée à 2022. Le jeu est une version mise à jour de Pokemon TCG et comprend des mises à jour de contenu régulières, de nouveaux jeux de cartes et une application iPhone.

The Pokemon Company a annoncé qu’à partir du 22 février, les utilisateurs au Canada pourront tester le jeu en version bêta sur iOS et Android, ainsi que sur PC et macOS. Les participants à la bêta limitée pourront également jouer à la nouvelle extension « Sword & Shield – Brilliant Stars » dans « Pokemon TCG Live » avant sa sortie le 25 février. La version bêta pourrait être déployée dans d’autres pays dans les semaines à venir.

Le jeu permet aux joueurs de profiter des cartes à collectionner Pokémon dans un format numérique mis à jour. Pokemon TCG Live propose des activités très appréciées telles que la construction de vos propres decks et des combats contre des amis, ainsi que des modes de jeu et des missions quotidiennes pour tous les types de joueurs, quel que soit leur niveau de compétence.

Les joueurs de « Pokemon TCG Online » pourront transférer leurs decks vers la version mise à jour s’ils utilisent le même compte. Comme pour le jeu original, les joueurs pourront également utiliser les cartes de rachat numériques trouvées dans les packs physiques pour obtenir des versions numériques de leurs cartes.

Lors de son lancement au public dans les prochains mois, « Pokemon TCG Live » sera gratuit et sans achats intégrés. The Pokemon Company n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour le jeu.