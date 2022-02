Luxshare, l’un des plus gros fournisseurs d’Apple, a investi dans une société spécialisée dans la production de véhicules électriques.

Luxshare et la société chinoise The Chery Group envisagent en effet de développer et de produire à l’avenir de nouveaux véhicules électriques. Les travaux débuteront dans les trois prochains mois avec une capitalisation d’environ 270 millions de dollars et la construction d’une nouvelle usine de production.

Luxshare a acquis une participation de 30% dans la nouvelle société et le reste sera détenu par l’unité de véhicules électriques du groupe Chery, Chery New Energy. Selon le président Wang Laichun, Luxshare ne deviendra pas un constructeur automobile, mais travaillera plutôt avec Chery pour aider à la construction de véhicules électriques. Luxshare vise à devenir un fournisseur leader de rang 1 et ses nouveaux véhicules électriques ne porteront pas la marque Luxshare.

La nouvelle de ce partenariat intervient après qu’un autre fournisseur d’Apple, Foxconn, a signé un accord de partenariat avec la société indienne Vedanta. Apparemment, les fournisseurs historiques d’Apple (Luxshare fabrique des AirPods et certains modèles d’iPhone) se lancent également dans le secteur des véhicules électriques, probablement pour être prêts lorsque la production de l’Apple Car commencera.