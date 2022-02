Les New England Patriots joueront dans « The Dynasty« , un documentaire en dix parties pour Apple TV+ sur les deux dernières décennies de l’une des équipes de football les plus connues d’Amérique.

Les docuseries sont basées sur le livre du même nom de l’auteur Jeff Benedict, qui couvre près de 20 ans de succès de l’équipe dans la NFL, dont six victoires au Super Bowl entre les saisons 2001 et 2018.

Alors que Benedict a passé deux ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à écrire son livre, les réalisateurs d’Imagine Documentaries et de NFL Films ont vécu la saison 2021 avec l’équipe. Le documentaire mettra également en vedette le quart-arrière Tom Brady, le manager Bill Belichick et le propriétaire Robert Kraft, et présentera des centaines d’entretiens avec des joueurs, entraîneurs et managers actuels et anciens des Patriots. Il y aura aussi des vidéos inédites et d’autres vidéos d’archives.

Pour l’heure, The Dynasty n’a pas encore de date de lancement officielle.