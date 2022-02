watchOS 8 était certainement l’une des mises à jour les moins intéressantes de tous les temps, en raison des très rares innovations publiées par Apple. Qu’est-ce qui manque à watchOS ? Un nouveau concept tente de l’imaginer.

Juin approche de plus en plus et les questions sur les prochains systèmes d’exploitation commencent à faire leur chemin. Un nouveau concept vidéo créé par Andrea Copellino nous apporte sa vision de watchOS 9 pour l’Apple Watch, une vision qui ne dénature pas le système d’exploitation mais apporte quelques idées très intéressantes. La vidéo redéfinit et améliore en fait certaines solutions douteuses d’Apple, donnant vie à un concept très appréciable. Toutes ces idées ne nécessitent pas l’ajout de nouveau matériel, construisant ainsi une vision adaptable à de nombreux appareils en circulation aujourd’hui.

Parmi les différentes idées intéressantes, citons :

Une nouvelle et belle vue d’application qui combine la grille et la liste.

Dossiers, pour collecter plus d’applications et mettre plus d’ordre.

Une belle refonte du centre de contrôle.

Un nouveau cadran intéressant.

Nous vous proposons de jeter un œil à la vidéo. Qu’aimeriez-vous voir avec watchOS 9 ?